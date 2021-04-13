Принц из сказки Короткевича и белорусская Золушка. Сотрудница Ботанического сада создаёт кукол по мотивам сказок

От ее улыбки становится светлей! Миссия у цветочной феи нелегкая – выходить 300 сортов хризантем. Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси, мастер по куклам:

Напрыклад, назва «Калабок». Калі яна на полі расцвітае, то яна нагадвае сабой сапраўды нейкі запечаны бачок пад сонцам, які саскочыў і як раз пабег ад бабулі, дзядулі.

Я не пашкадавала ні аднаго дня, што трапіла ў батанічны сад. Гэта прырода, усе жывое, рухаецца. Кожны дзень не падобны адзін на адзін. Часам у мяне тут гучыць класічная музыка, якая прыемная мне. Я думаю, што ім таксама прыемна.

А ведь не так давно Светлана изучала споры грибов под микроскопом, но затяжной декретный изменил все в корне. Многодетной маме захотелось сделать для дочурок кукол. На тильдах дело не остановилось. Случайно попала на выставку, и закружило в водовороте идей. Сходила на мастер-класс и вспомнила дедушкины сказки, когда на каникулах собирались в деревне и устраивали кукольные спектакли.

Светлана Цеханович:

Напрыклад, «Сіняя світа налева пашыта». Вось сядзіць цар, у яго вось гэта чароўная кніга, ен апрануты так як цар. Ен па гэтай кніжачцы шукае сінюю світу. Сіняя світа пераўтвараецца то ў кветкі палявыя, то ў такіх звяроў, каб схавацца ад гэтага цара. Прыйшлося закупіцца некаторымі кнігамі. Па старым фатаздымкам я гляджу, як людзі апраналіся.

И в руках самоучки стали появляться жар-птицы и Пилипки. Все по мотивам белорусских сказок и фольклора. Каждый сюжет волшебница старается превратить в сценку – такой театр на ладошке. Здесь и тяжелая крестьянская доля, и паны-задзіры, и любимый юмор, и нечистая сила.

Например, знали ли вы, что у нас есть своя Золушка?! Только звать ее Папялушка в сказке «Свіны кажушок». Помогает девушке-сироте не фея, а ее родная мама. Дарит красивое платье и зайца, на котором она мчит на религиозный праздник, где встречает красавца-князя и, конечно, теряет туфельку.

Светлана Цеханович:

Гэты чароўны дзядок з казкі «Янка-сірацінка». Ен як бы падкармлівае ўвесь час гэтага беднага Янку, які зусім бедна жыве, яго бацькі паўміралі. Потым сказаў: «Ты мяне так стаміў, вазьмі ты залатую табакерку, і яна будзе выконваць твае жаданні». Калі яны выстаўляліся ў літаратурным музеі, то многія потым ішлі і чыталі гэтыя казкі, і вельмі былі зацікаўлены такімі сюжэтамі.

С «чемоданом сказок» Светлана путешествуют по музеям, а в закулисье – кропотливый труд. Лица, руки и ноги лепит из полимерной глины, окрашивает акрилом и покрывает лаком. Все – от пояса Витовта до волчка-серого бочка из дремучих лесов – делает сама. И лен превращается в шляхетское платье, а шерсть козы – в красивые локоны. Но самое главное – васильковые глаза, в них душа белоруски.

Кто-то вспомнит свое детство с Дедом-Бородедом, узнает мудрый прищур бабушки или старых-добрых героев Короткевича. К 90-летию писателя мастерица открыла новую главу.

Светлана Цеханович:

Адна з казак – «Ноч». Там скача прынц у выглядзе ночы на чорным кані і нясе як бы спакой па той краіне, дзе ен ахоўвае сон і спакой.

Галина Варенова, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы:

Я лічу, што ў Караткевіча заўседы была маладая і чуйная душа. Вось гэтае дзіця ў ім жыло заўсёды. Ен умеў убачыць цуд у кроплі вады і распавесці аб гэтым усім так, каб паверылі, каб самі гэты цуд убачылі. Со своих «зеленых метров» Светлана, как эльф, уносит вдохновение, и продолжение следует. В скором времени появятся куклы, которых можно не только созерцать, но и играть, окунаясь в родник белорусской культуры.

Светлана Цеханович:

Дарослым казкі яшчэ больш патрэбныя, таму што яны даюць падказку да нейкай жыццевай складанай сітуацыі, гэта мудрасць. У беларускіх казках паказана шмат цярпення, любові, павагі да іншых. Яны натхняюць на нейкую іншую лепшую думку.