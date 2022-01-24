Древние книги и образа XVII века. Выставка в Гомеле познакомит вас с культурой старообрядчества

Новости Беларуси. Иконы, традиционный текстиль и книги. В филиале Ветковского музея в Гомеле открылась выставка, посвященная культуре беспоповства, одному из направлений старообрядчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставочный зал разделили на бытовое и сакральное пространство. И если в первом можно полюбоваться на тканые рушники, вышитые орнаменты и необычные оконные рамы, то во втором – на древние книги и образа XVII-XX веков. Жемчужина коллекции – икона знаменитого мастера Гавриила Фролова, работы которого сравнивают с творениями Андрея Рублева.

Идея экспозиции появилась во время экспедиций в Витебскую область, в пяти районах которой до сих пор живут верующие этой конфессии и сохраняют традиции своих предков.

Галина Нечаева, искусствовед, этнограф:

Беспоповцы – это старообрядцы, которые с начала XVII века, со времен реформ Никона, всех этих смут, которые происходили в тогдашнем государстве, не приняли новых обрядов и нового священства, предпочли остаться вообще без священников, но они были очень грамотные люди и продолжают оставаться очень грамотными людьми. И вот вы видите, какие книги спасали старообрядцы, можно у них найти книги даже XVI-XVII веков.