Четыре израильских города будут бороться за проведение у себя «Евровидения-2019»

Новости Израиля. Песенный конкурс «Евровидение-2019» может пройти в Тель-Авиве.

Как сообщает Israel National News, высокопоставленный чиновник Министерства финансов Израиля утверждает, что только павильон №2 выставочного комплекса Тель-Авива отвечает всем требованиям для проведения конкурса.

В данное время ведутся переговоры относительно средств, которые будут выделены на проведение мероприятия. По предварительным оценкам, сумма составит от 16 до 22 миллионов долларов.

Когда Израиль выиграл «Евровидение» в 1979 году, страна в связи с тяжёлым экономическим положением отказалась проводить у себя конкурс. В этот раз вопрос заключается не в средствах, а в месте проведения.

Ранее министр культуры и спорта Мири Регев заявляла, что если «Евровидение-2019» не будет проводится в Иерусалиме, то оно не будет проводится и в Израиле. Однако Израильское правительство настояло, что нельзя вмешиваться в международное культурное событие. В итоге Регев была отстранена от организации мероприятия.

Сейчас рассматриваются кандидатуры четырёх городов: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат. Организаторы сообщают, что другие города также могут подавать заявки на проведение конкурса у них, но есть ряд требований, которым нужно соответствовать. В городе должен быть закрытый зал, в который вместятся несколько десятков тысяч зрителей, несколько тысяч гостиничных номеров, возможности для постоянного обеспечения транспортными услугами.

Напомним, Израиль завоевал право проводить «Евровидение-2019» после победы Нетты Барзилай.