«Планировал в 2027 году второй раз поехать»: Дмитрий Колдун о «Евровидении», новом альбоме и где копал картошку

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец, композитор – Дмитрий Колдун. Не так давно ты отметил свой день рождения. Сколько исполнилось? С чем пришёл к этой знаковой цифре? «Меня просто таскали по этим тусовкам, а сейчас я сам начал принимать решения» Дмитрий Колдун, певец, композитор:

У меня было такое юбилейное число – 33. К чему я пришёл в этом возрасте? Наверное, к тому, что научился сам принимать решения – это самое главное. Я научился писать песни. За последние 10 лет мне это удалось, поэтому 33 я провёл не зря. Какой шаг дал такой толчок, что ты оказался таким русскоязычным артистом? Дмитрий Колдун:

Как-то происходило поступательно. Без «Фабрики звёзд» не было бы и «Евровидения», а без, например, пения в оркестре у Финберга не было бы и «Фабрики звёзд». Поэтому всё шло по нарастающей, это очень важно. Нам кажется или ты стал менее публичным? Почему? Дмитрий Колдун:

Я никогда не был публичным, меня просто таскали по этим тусовкам, а сейчас я сам начал принимать решения и сижу больше дома.

О «Евровидении». «Мне кажется, надо как-то легко, по фану, в костюме осьминога, может быть» Тебя не напрягает, что твоя фамилия до сих пор ассоциируется с «Евровидением»? Вот каждый год мы выступаем, и каждый год говорят: «Нет, Колдуна не победить! Это был лучший результат». Дмитрий Колдун:

Мне это отчасти греет душу, хотя тавтология уже несколько поднадоела. Но я надеюсь, что однажды это случится и у меня появится даже стимул, к годам к 60-ти. Но я планировал в 2027 году второй раз поехать – это было бы красиво. У меня была бы такая седина, и я исполнил бы что-нибудь, как Джордж Клуни вышел бы.

Сейчас же модно. И Рыбак второй раз, и Билан ездил второй раз. Дмитрий Колдун:

Ну, они все как-то серьёзно относятся к этому. Мне кажется, надо как-то легко, по фану, в костюме осьминога, может быть, выйти, открыть себя с новой стороны, чтобы было не обидно, на мой взгляд. Насколько активно ты присутствуешь в Интернете? Дмитрий Колдун:

У меня есть электронная почта. У меня есть сайт.

А социальные сети ты ведёшь? Дмитрий Колдун:

Есть у меня Instagram. На самом деле, информации не так много, которой мне хотелось поделиться, поэтому веду я сам. Я часто выкладываю и это связано не с личной жизнью, а с какими-то гастролями, с какими-то записями.

Выходят ли с тобой на связь поклонники? Какое самое необычное предложение, которое ты получал в социальных сетях? Дмитрий Колдун:

Ну, в основном – это приглашение на день рождения, приехать куда-нибудь далеко в какой-нибудь город или приехать поесть, ну, такие, всё больше практичные предложения. «Негоже в 33 года начинать заниматься рэпом. Надо петь какие-то патриотические песни» Сейчас появилось такое новое направление, новую жизнь получила рэп-музыка. Ты сейчас собираешься перепрофилироваться? Дмитрий Колдун:

Рэп – это такая молодая история, мне кажется, всё-таки, молодёжь должна этим заниматься, негоже уже в 33 года начинать заниматься рэпом. Надо петь какие-то патриотические песни, задуматься о родине, о своей национальной идее.

Что сейчас происходит в твоей творческой жизни? Поделись планами. Дмитрий Колдун:

Я заканчиваю свой пятый сольный альбом, он будет более жизнеутверждающим, нежели остальные, потому что я устал грустить, в нём будет больше позитивных песен, может быть, больше радостных.