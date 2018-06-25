«Планировал в 2027 году второй раз поехать»: Дмитрий Колдун о «Евровидении», новом альбоме и где копал картошку
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец, композитор – Дмитрий Колдун.
Не так давно ты отметил свой день рождения. Сколько исполнилось? С чем пришёл к этой знаковой цифре?
«Меня просто таскали по этим тусовкам, а сейчас я сам начал принимать решения»
Дмитрий Колдун, певец, композитор:
У меня было такое юбилейное число – 33. К чему я пришёл в этом возрасте? Наверное, к тому, что научился сам принимать решения – это самое главное. Я научился писать песни. За последние 10 лет мне это удалось, поэтому 33 я провёл не зря.
Какой шаг дал такой толчок, что ты оказался таким русскоязычным артистом?
Дмитрий Колдун:
Как-то происходило поступательно. Без «Фабрики звёзд» не было бы и «Евровидения», а без, например, пения в оркестре у Финберга не было бы и «Фабрики звёзд». Поэтому всё шло по нарастающей, это очень важно.
Нам кажется или ты стал менее публичным? Почему?
Дмитрий Колдун:
Я никогда не был публичным, меня просто таскали по этим тусовкам, а сейчас я сам начал принимать решения и сижу больше дома.
О «Евровидении». «Мне кажется, надо как-то легко, по фану, в костюме осьминога, может быть»
Тебя не напрягает, что твоя фамилия до сих пор ассоциируется с «Евровидением»? Вот каждый год мы выступаем, и каждый год говорят: «Нет, Колдуна не победить! Это был лучший результат».
Дмитрий Колдун:
Мне это отчасти греет душу, хотя тавтология уже несколько поднадоела. Но я надеюсь, что однажды это случится и у меня появится даже стимул, к годам к 60-ти. Но я планировал в 2027 году второй раз поехать – это было бы красиво. У меня была бы такая седина, и я исполнил бы что-нибудь, как Джордж Клуни вышел бы.
Сейчас же модно. И Рыбак второй раз, и Билан ездил второй раз.
Дмитрий Колдун:
Ну, они все как-то серьёзно относятся к этому. Мне кажется, надо как-то легко, по фану, в костюме осьминога, может быть, выйти, открыть себя с новой стороны, чтобы было не обидно, на мой взгляд.
Насколько активно ты присутствуешь в Интернете?
Дмитрий Колдун:
У меня есть электронная почта. У меня есть сайт.
А социальные сети ты ведёшь?
Дмитрий Колдун:
Есть у меня Instagram. На самом деле, информации не так много, которой мне хотелось поделиться, поэтому веду я сам. Я часто выкладываю и это связано не с личной жизнью, а с какими-то гастролями, с какими-то записями.
Выходят ли с тобой на связь поклонники? Какое самое необычное предложение, которое ты получал в социальных сетях?
Дмитрий Колдун:
Ну, в основном – это приглашение на день рождения, приехать куда-нибудь далеко в какой-нибудь город или приехать поесть, ну, такие, всё больше практичные предложения.
«Негоже в 33 года начинать заниматься рэпом. Надо петь какие-то патриотические песни»
Сейчас появилось такое новое направление, новую жизнь получила рэп-музыка. Ты сейчас собираешься перепрофилироваться?
Дмитрий Колдун:
Рэп – это такая молодая история, мне кажется, всё-таки, молодёжь должна этим заниматься, негоже уже в 33 года начинать заниматься рэпом. Надо петь какие-то патриотические песни, задуматься о родине, о своей национальной идее.
Что сейчас происходит в твоей творческой жизни? Поделись планами.
Дмитрий Колдун:
Я заканчиваю свой пятый сольный альбом, он будет более жизнеутверждающим, нежели остальные, потому что я устал грустить, в нём будет больше позитивных песен, может быть, больше радостных.
«Там постоянно меня заставляли картошку копать»
У тебя малая родина – это Минск. Есть место, куда хочется вернуться?
Дмитрий Колдун:
У меня два места. Когда развелись мои родители, меня отправили к бабушке. Я в Бресте прожил целый год и очень часто проводил время в Смолевичах. Там у бабушки с дедушкой дом и там постоянно меня заставляли картошку копать.