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XVI праздник музыки под руководством Михаила Финберга прошел в Заславле

25 января 2016 13:58
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Новости Беларуси. В Заславле прошел XVI праздник музыки. Традиционный фестиваль под руководством народного артиста Беларуси Михаила Финберга собирает в древнем городе сотни зрителей и талантливых творцов. В рамках форума прошел областной конкурс юных исполнителей на струнных и смычковых инструментах. А камерные коллективы порадовали публику концертом классических произведений.

Финальный аккорд праздника прозвучал в исполнении музыкантов Национального академического концертного оркестра Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Фестиваль

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