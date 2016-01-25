XVI праздник музыки под руководством Михаила Финберга прошел в Заславле

Новости Беларуси. В Заславле прошел XVI праздник музыки. Традиционный фестиваль под руководством народного артиста Беларуси Михаила Финберга собирает в древнем городе сотни зрителей и талантливых творцов. В рамках форума прошел областной конкурс юных исполнителей на струнных и смычковых инструментах. А камерные коллективы порадовали публику концертом классических произведений.

Финальный аккорд праздника прозвучал в исполнении музыкантов Национального академического концертного оркестра Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.