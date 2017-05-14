«Чести и достоинства там никакой нет»: итальянские эмоции в оперной постановке «Сельская честь» в Большой театре

Итальянские эмоции холодной белорусской весной – это премьера оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи. Постановка – уже четвертая по счету в Большом театре – для тех, кто предпочитает видеть жизнь без прикрас даже на сцене. В постановке есть настоящая коза-ностра, а главные события происходят почти ночью, когда заметны все пороки. Действие предельно символично: герои набожно крестятся, но при этом не боятся нарушать заповеди.

Михаил Панджавидзе, режиссер-постановщик:

У нас дословно название не очень верное. Потому что «Сельская честь» – это такое немножко натянутое название. «Кавалерия Рустикано» – это звучит по-итальянски. Это «Рыцарственная деревенщина», то есть это нонсенс. Это аристократия помойки. Как раз речь и ведется о том, что чести и достоинства там никакой нет. Есть просто грубые, практически криминальные нравы, вот и все. Как говорят итальянцы, любовь не слушает разума, а гнев – советов. По сюжету нет ни правых, ни виноватых. Сантуцца не хочет мириться с равнодушием возлюбленного, Турмиду не может забыть ветреную Лолу, а герой Альфио не терпит предательства, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Владимир Петров, народный артист Беларуси:

Здесь каждый поступает так, как, наверное, должен поступать. И мой герой тоже по-своему прав, по-своему где-то несчастлив. Ревность – это очень сильное чувство. Ревность, любовь. Рядом все ходит.

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:

Здесь Сантуцца еще более страдающая и более угнетенная. Вот мама на нее цыкает, мама Лючия. Туридду толкает, пошла прочь. От церкви она отлучена. Каждый считает своим долгом пнуть ее и так далее. По замыслу режиссера, сценография должна раскрывать образы героев и дух времени: роскошная машина Альфио, смиренное платье Сантуццы, сумрачные своды священного храма – важна каждая деталь.

Марта Худолей, зрительница:

Мне очень понравились декорации. Их смена. Сначала у нас все так празднично, ярко, красиво. Глаз радуется, когда видишь такие смены декораций. И, конечно, эмоции. Эмоции солистов – это всегда приятно. Так сидишь и веришь тому, что происходит. Художественное направление оперы – веризм – говорит само за себя. «Сельская честь» обращается к чувствам человека. Здесь все должно быть по-настоящему: от гнева до слез раскаянья и боли.