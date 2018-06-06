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«Балетное лето в Большом» открывается в Минске 6 июня

06 июня 2018 06:39
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Новости Беларуси. В Минске 6 июня откроется международный фестиваль хореографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году он пройдет под знаком премьер. В течение недели ценителей балетного искусства ждет насыщенная программа из легендарных «Русских сезонов»: сразу семь спектаклей, а также гала-концерт звезд мирового балета.

«Балетное лето в Большом» открывается в Минске 6 июня-1

Владимир Рылатко, первый заместитель директора Большого театра оперы и балета Беларуси:
У нас побывают звезды – это и Большой театр России, и Мариинский театр, Михайловский театр, Санкт-Петербург, Берлинский национальный театр. Впервые приедут солисты лондонской Королевской оперы.

«Балетное лето в Большом» открывается в Минске 6 июня-4

Начнется большой хореографический марафон громкой премьерой «Петрушка». Это история о несчастном герое из опилок и соломы, в котором просыпается жизнь. Впервые этот спектакль был представлен зрителям более 100 лет назад в Париже.

# Балет # Культура # Владимир Рылатко # Фотофакт

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