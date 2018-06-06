«Балетное лето в Большом» открывается в Минске 6 июня

Новости Беларуси. В Минске 6 июня откроется международный фестиваль хореографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018 году он пройдет под знаком премьер. В течение недели ценителей балетного искусства ждет насыщенная программа из легендарных «Русских сезонов»: сразу семь спектаклей, а также гала-концерт звезд мирового балета.

Владимир Рылатко, первый заместитель директора Большого театра оперы и балета Беларуси:

У нас побывают звезды – это и Большой театр России, и Мариинский театр, Михайловский театр, Санкт-Петербург, Берлинский национальный театр. Впервые приедут солисты лондонской Королевской оперы.