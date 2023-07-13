Белорусский Леонардо да Винчи. Где можно увидеть знаменитые маляваныя дываны Язепа Дроздовича?

Город с многовековой историей, богатым наследием и уникальными памятниками архитектуры и археологии. Приехали в Заславль, город-спутник Минска. Ландшафтные пейзажи здесь приковывают к себе взгляды, а множество достопримечательностей привлекают туристов со всего мира. Что же таит история этого культурного центра, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Историко-культурный музей-заповедник «Заславль» за более чем 30 лет работы собрал в своих фондах 15 тысяч музейных предметов, объединенных в 30 коллекций. Из них особенно выделяются расписные ковры. А их здесь насчитывается более 250. Поэтому возникла и необходимость создания такого музея.

Ирина Артемьева, старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Он уникален, потому что в основном это творчество было у нас в Беларуси. Промежуток его очень небольшой: 1930-1950-е годы. Об этом творчестве было мало известно и мало изучено. Когда мы стали собирать, так получилось, что у нас оказалась самая большая коллекция. А такие дываны были в каждой деревне, в каждом районе и в каждой области. У нас собрано около 300 дыванов, поэтому оказалась самая большая коллекция. Именно этот выставочный зал мы собираемся менять, делать здесь сменные экспозиции, чтобы показать все дываны по максимуму людям.

Инесса Соболевская, старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Мы находимся в зале постоянной экспозиции. Здесь представлен импровизированный уголок деревенского дома, чтобы понять, какое место дываны занимали в крестьянском доме. Здесь мы говорим о том, что расписные ковры, эти самые маляваныя дываны, возникли не в богатых домах, а как раз в самых простых крестьянских домах. Так они дом украшали. Маляваныя дываны считали посланием добра, на дыванах рисовали место, где хотел бы оказаться каждый, то есть какое-то райское место. Многие дываны так и называли: «Рай» ці «У райскім садзе». В этом уголочке крестьянской хаты висит детский дыванок и стоит детская кровать. Это единственный маляваны дыван, который был найден в Заславле.

Также в музее хранится коллекция расписных ковров Алены Киш, народной художницы из деревни Ленино Слуцкого района. Сюжеты расписных ковров оригинальны и необычны.

Инесса Соболевская:

Никто не знает, когда и как она стала рисовать, почему она стала рисовать. Конечно же, Алена видела маляваныя дываны в крестьянских домах, она видела, как они изготавливаются. Именно так она научилась этому ремеслу. Но, в отличие от других деревенских художников-самоучек, она рисовала не просто цветы, какие-то корзины с цветами и вазы. Она сразу стала рисовать сюжеты, причем совершенно необычные. До сих пор сложно даже представить и можно только догадываться, откуда она черпала вдохновение, что ее сподвигло создавать именно такие сюжеты.

Также здесь собрана самая большая коллекция маляванак Язепа Дроздовича – 32 работы.

Инесса Соболевская:

Язеп Дроздович был профессиональным художником, он получил образование. Но в 1930-е годы был вынужден зарабатывать себе на жизнь, рисуя дываны в крестьянских домах. Он там останавливался, рисовал эти ковры по заказу крестьян. Но он поставил себе цель – повысить художественный вкус крестьян, а также просвещать их, рисуя ковры. Он рассказывал обо всем, что знал. Язеп Дроздович, которого сейчас называют белорусским Леонардо да Винчи, обладал многими знаниями и стремился эти знания отдать людям. Как правило, маляванки заказывали на торжества или в подарок, а рисовать их могли на покрывалах, клеенках и даже простынях.

Ирина Артемьева:

Дыван за моей спиной мы назвали «Девушка и музыкант». Автор этого дывана известен, его звали Ипполит Ворса. В 1950-х годах он сидел в ГУЛАГе и там начал рисовать. На чем можно было рисовать? В основном у нас представлены дываны на самотканом льняном полотне. А этот сделан на простыни. То есть в ГУЛАГе начальство просило его рисовать, так как он очень хорошо это делал. Были простыни, поэтому он начал там рисовать на простынях. Когда он вернулся в свою родную деревню, тоже это продолжил, то есть рисовал на простынях. Можно сказать, что этот дыван уникальный по своему исполнению. Многие говорят, что его манера похожа на Шагала.

Здание, в котором находится музей, – бывшей флигель дворца Пшездецких, владельцев Заславля в XVIII-XIX веках. По некоторым сведениям, здесь была дворцовая библиотека, картинная галерея и сцена для театральных выступлений.