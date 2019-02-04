Чем готовится удивлять 26-я Минская международная книжная ярмарка?

Новости Беларуси. Три тысячи квадратных метров, более 400-от экспонентов и писателей из 35 стран. Такой предстанет 26-я Минская международная книжная ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Три тысячи квадратных метров, более 400-от экспонентов и писателей из 35 стран. Такой предстанет 26-я Минская международная книжная ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум откроется уже 6 февраля в выставочном центре «Белэкспо». Сейчас здесь идет монтаж павильонов. Самые большие стенды – Национальный и у Российской Федерации – 200 квадратов.
Александр Карлюкевич: Выстава выйдзе за межы комплекса па Пераможцаў, 14
Участники выставки сами выбирал дизайн павильонов. Так в ход пошли светодиодные подсветки и оригинальные конструкции.
Дмитрий Макаров, исполнительный директор Минской международной книжной выставки-ярмарки:
Чем ближе к выставке, тем больше людей нам звонит, что хотят участвовать в ней. Но выставка уже построена, прием заявок был окончен еще 21 января. На выставку нет ни одного метра свободного.
Но, конечно, не внешним лоском, а внутренним наполнением выставка будет привлекать и удивлять своих гостей. Уже сейчас с помощью смартфона можно узнать историю форума, его программу и планировку. Для этого надо считать QR-код с рекламного плаката. Еще один необычный проект – поэтический автобус. Он будет курсировать от Дворца спорта.
Уже сейчас книжную ярмарку можно распробовать на вкус. В Минске проходит гастронеделя, к которой подключились 14 ресторанов и кафе. Свое привычное меню они украсили блюдами, увековеченными в литературной классике.
Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?