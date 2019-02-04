Чем готовится удивлять 26-я Минская международная книжная ярмарка?

Новости Беларуси. Три тысячи квадратных метров, более 400-от экспонентов и писателей из 35 стран. Такой предстанет 26-я Минская международная книжная ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум откроется уже 6 февраля в выставочном центре «Белэкспо». Сейчас здесь идет монтаж павильонов. Самые большие стенды – Национальный и у Российской Федерации – 200 квадратов.

Александр Карлюкевич: Выстава выйдзе за межы комплекса па Пераможцаў, 14

Участники выставки сами выбирал дизайн павильонов. Так в ход пошли светодиодные подсветки и оригинальные конструкции.