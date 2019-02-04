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XVI Минская международная книжная выставка-ярмарка: что интересного можно будет увидеть

04 февраля 2019 09:34
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«Больше, чем книги» – под таким девизом с 6 по 10 февраля в административном комплексе по пр. Победителей, 14 пройдёт XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка.

XVI Минская международная книжная выставка-ярмарка: что интересного можно будет увидеть-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь – Алеся Игнатова.

Что происходит на этом форуме?

Алеся Игнатова, консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:
Встречи, автограф-сессии с писателями, форумы, семинары.

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Помимо художественной литературы будет ещё и специализированная. Вы принесли буклет II Европейских игр.

Алеся Игнатова:
Одна из центральных тем II Европейские игры. Будет представлена печатная продукция ко II Европейским играм.

XVI Минская международная книжная выставка-ярмарка: что интересного можно будет увидеть-4

# Выставки в Минске # Культура # Алеся Игнатова # Фотофакт

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