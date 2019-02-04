XVI Минская международная книжная выставка-ярмарка: что интересного можно будет увидеть

«Больше, чем книги» – под таким девизом с 6 по 10 февраля в административном комплексе по пр. Победителей, 14 пройдёт XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь – Алеся Игнатова.

Что происходит на этом форуме?

Алеся Игнатова, консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:

Встречи, автограф-сессии с писателями, форумы, семинары.

Похлебку от Рапунцель и колдуны из меню короля можно попробовать на книжной гастронеделе в Минске

Помимо художественной литературы будет ещё и специализированная. Вы принесли буклет II Европейских игр.

Алеся Игнатова:

Одна из центральных тем – II Европейские игры. Будет представлена печатная продукция ко II Европейским играм.