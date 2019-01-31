Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?

Новости Беларуси. Распробовать классику. От знаменитой верещаки Коласа до паприки гендл Стокера. В меню столичных ресторанов появились блюда, описанные в книжных бестселлерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гастрономической неделе участвуют 13 заведений, повара которых представили свое видение блюд из произведений Якуба Коласа, Владимира Короткевича, Николая Гоголя, братьев Гримм.

Посетители могут выбрать себе как легкую закуску в виде салата от Астрид Линдгрен, так и килограммовое императорское угощение из морских деликатесов – рецепт из культового романа «Песнь льда и пламени».

Елена Масилевич, шеф-повар ресторана:

Короткевича, Якуба Колоса наших писателей, по Ильфа и Петрову у нас шейка с грибным соусом, по Чехову из «Записок гурмана» селедка с мойвой идет с горчичным соусом, где хорошо описано «с икоркой да с хлебушком». Верещака с блинами.