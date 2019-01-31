Прямой эфир

Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?

31 января 2019 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Распробовать классику. От знаменитой верещаки Коласа до паприки гендл Стокера. В меню столичных ресторанов появились блюда, описанные в книжных бестселлерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?-1

В гастрономической неделе участвуют 13 заведений, повара которых представили свое видение блюд из произведений Якуба Коласа, Владимира Короткевича, Николая Гоголя, братьев Гримм.

Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?-4

Посетители могут выбрать себе как легкую закуску в виде салата от Астрид Линдгрен, так и килограммовое императорское угощение из морских деликатесов – рецепт из культового романа «Песнь льда и пламени».

Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?-7

Елена Масилевич, шеф-повар ресторана:
Короткевича, Якуба Колоса наших писателей, по Ильфа и Петрову у нас шейка с грибным соусом, по Чехову из «Записок гурмана» селедка с мойвой идет с горчичным соусом, где хорошо описано «с икоркой да с хлебушком». Верещака с блинами.

Попробовать блюдо из любимой книги: морские деликатесы из «Песни льда и пламени» или паприка гендл из «Дракулы»?-10

Гастрономическая неделя своего рода вкусный старт главного литературного события года. 26 Минская международная книжная выставка-ярмарка примет гостей уже через неделю. Неслучайно ее девиз «Больше чем книги».

# Еда # общество # Елена Масилевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дело о двойной продаже квартир в строящихся домах: обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества
31 января 2019 14:54

Дело о двойной продаже квартир в строящихся домах: обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Александр Лукашенко обсудил с представителями СМИ вопросы информационной безопасности
31 января 2019 14:08

Александр Лукашенко обсудил с представителями СМИ вопросы информационной безопасности

Александр Лукашенко: «Назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ»
31 января 2019 14:04

Александр Лукашенко: «Назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ»