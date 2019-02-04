Похлебку от Рапунцель и колдуны из меню короля можно попробовать на книжной гастронеделе в Минске

Алеся Игнатова, консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь: Порядка 14 столичных заведений будут участвовать в этой гастронеделе. Будут представлены 5 блюд. Два обязательных будет из белорусской классики. По «Новой земле» Якуба Коласа, и Владимира Короткевича.

Премьера – литературная гастронеделя. Расскажите про блюда классических произведений, которые там будут.

Как это будет выглядеть? Как сказать в кафе?

Алеся Игнатова:

Там будет название блюд из классики. Например, верещака из «Новой земли». По Владимиру Короткевичу из «Дикой охоты короля Стаха» будут колдуны из меню короля, а также похлёбка от Рапунцель.