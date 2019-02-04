Похлебку от Рапунцель и колдуны из меню короля можно попробовать на книжной гастронеделе в Минске

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь – Алеся Игнатова.
XVI Минская международная книжная выставка-ярмарка: что интересного можно будет увидеть
Премьера – литературная гастронеделя. Расскажите про блюда классических произведений, которые там будут.
Алеся Игнатова, консультант управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:
Порядка 14 столичных заведений будут участвовать в этой гастронеделе. Будут представлены 5 блюд. Два обязательных будет из белорусской классики. По «Новой земле» Якуба Коласа, и Владимира Короткевича.