Поэтический автобус, плакаты с QR-кодами и гастрофест: сюрпризы для посетителей книжной ярмарки

Новости Беларуси. Поэтический автобус будет курсировать по улицам Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поэтический автобус будет курсировать по улицам Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маршрут организуют от Дворца спорта на время работы 26-ой Международной книжной выставки-ярмарки.
Форум начнёт работу уже 6 февраля. Свое участие подтвердили более 300 экспонентов. В белорусскую столицу приедут книгоиздатели из 35 стран. Так что будет на что посмотреть и почитать.
Дмитрий Макаров, исполнительный директор Минской международной книжной выставки-ярмарки:
Ждет на этой выставке много нового вне площадки. Например, в театре идут спектакли по книгам. В кинотеатрах идут сеансы по книгам. Если видели, на ТВ тоже много идет в последнее время экранизаций.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Выстава выйдзе за межы комплекса па Пераможцаў, 14 і пройдзе літаральна па ўсім горадзе. Гэта будзе відаць па ўсіх мерапрыемствах. Звяртайце ўвагу на тыя падзеі, якія адбываюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы, у Палацы мастацтваў, у Нацыянальным гістарычным музее, ва ўсіх бібліятэках горада Мінска.