Поэтический автобус, плакаты с QR-кодами и гастрофест: сюрпризы для посетителей книжной ярмарки

Новости Беларуси. Поэтический автобус будет курсировать по улицам Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут организуют от Дворца спорта на время работы 26-ой Международной книжной выставки-ярмарки.

Форум начнёт работу уже 6 февраля. Свое участие подтвердили более 300 экспонентов. В белорусскую столицу приедут книгоиздатели из 35 стран. Так что будет на что посмотреть и почитать.

Дмитрий Макаров, исполнительный директор Минской международной книжной выставки-ярмарки:

Ждет на этой выставке много нового вне площадки. Например, в театре идут спектакли по книгам. В кинотеатрах идут сеансы по книгам. Если видели, на ТВ тоже много идет в последнее время экранизаций.