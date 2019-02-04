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Поэтический автобус, плакаты с QR-кодами и гастрофест: сюрпризы для посетителей книжной ярмарки

04 февраля 2019 11:35
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Новости Беларуси. Поэтический автобус будет курсировать по улицам Минска,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Поэтический автобус, плакаты с QR-кодами и гастрофест: сюрпризы для посетителей книжной ярмарки-1

Маршрут организуют от Дворца спорта на время работы 26-ой Международной книжной выставки-ярмарки.

Поэтический автобус, плакаты с QR-кодами и гастрофест: сюрпризы для посетителей книжной ярмарки-4

Форум начнёт работу уже 6 февраля. Свое участие подтвердили более 300 экспонентов. В белорусскую столицу приедут книгоиздатели из 35 стран. Так что будет на что посмотреть и почитать.

Поэтический автобус, плакаты с QR-кодами и гастрофест: сюрпризы для посетителей книжной ярмарки-7

Дмитрий Макаров, исполнительный директор Минской международной книжной выставки-ярмарки:
Ждет на этой выставке много нового вне площадки. Например, в театре идут спектакли по книгам. В кинотеатрах идут сеансы по книгам. Если видели, на ТВ тоже много идет в последнее время экранизаций.

Поэтический автобус, плакаты с QR-кодами и гастрофест: сюрпризы для посетителей книжной ярмарки-10

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Выстава выйдзе за межы комплекса па Пераможцаў, 14 і пройдзе літаральна па ўсім горадзе. Гэта будзе відаць па ўсіх мерапрыемствах. Звяртайце ўвагу на тыя падзеі, якія адбываюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы, у Палацы мастацтваў, у Нацыянальным гістарычным музее, ва ўсіх бібліятэках горада Мінска.

# Книги # Культура # Александр Карлюкевич # Дмитрий Макаров # Фотофакт

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