Прямой эфир

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново

01 сентября 2018 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Иваново встречает гостей. Город принимает юбилейный, 25-й День письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Праздник в самом разгаре. Весь день в центре событий работает наша съемочная группа.

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново -1

Яна Шыпко, СТБ:
У гэтыя хвіліны ў сталіцы Дня пісьменства адбываецца фінал Рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў. «Жывая класіка» – праэкт, які падтрымлівае Сталічнае тэлебачанне разам з Міністэрствам инфармацыі. На сцэне сапраўды ажываюць радкі беларускіх класікаў. І ці гэта проза, ці паэзія – гучыць матчына слова неверагодна ўзнёсла і пранікнёна. Што асабліва кранае, выконваюць іх юныя таленты. 12 фіналістаў з усіх куткоў краіны выбралі сярод 15 тысяч удзельнікаў, сёння гэтыя выступленні яны прысвячаюць сваей малой радзіме. Дарэчы, гэта лейтматыў сёлетняга свята. Прапаную крыху пазнаёміцца з самімі ўдзельнікамі і даведацца іх асабістыя ўражанні.

Родное слово звучит повсюду: более 80-ти мероприятий подготовили организаторы ко Дню белорусской письменности

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново -4

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново -6

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново -8

Яраслаў Мешчаракоў, удзельнік Нацыянальнага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класіка»:
З маленства я вельмі любіў слухаць, калі бабуля расказвала мне вершы перад сном. Яшчэ здзіўляўся: усім песні спяваюць, а мне вершы. Нават помню адзін.
«Хэй, мой конік.
Хэй, мой сівы,
Танканогі, даўгагрывы.
Галавою трасяні, капытамі зазвіні.
І далека, мілы мой, паімчымся мы с табой».

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново?

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново -11

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново -13

Літаратура на любы густ. Акцэнт, зразумела, на сваю, беларускую. Мы ўпэўніліся: сучасная творчасць нашых пісьменнікаў вельмі разнастайная. Сам Іванава – горад чытальнікаў. На 16 тысяч жыхароў тры бібліятэкі, і сёння горад атрымаў падарунак – тут адбылося адкрыццё першай у горадзе кнігарні. Чым увогуле ганарыцца беларускі літаратурны мір?

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново -16

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново -18

Аляксандр Карлюкевіч, міністр інфармацыі Беларусі:
Мне здаецца, што вельмі шмат сёння мастацкай літаратуры. Увогуле колькасць назваў кніг і брашур, выдадзеных у мінулым годзе, амаль 10 тысяч назваў. Так што кніг у нас выдаецца шмат. Галоўнае, каб яны былі цікавыя чытачу і былі запатрабаваныя.

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново -21

Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново -23

Яна Шыпко, СТБ:
Такі фэст – заўсёды імпульс да развіцця малых гарадоў. Іванава сёння з усей шчырасцю вітае гасцей. Зараз адначасова ў горадзе адбываецца некалькі цікавых падзей. Мы працягваем збіраць для вас самыя яскравыя моманты. Вось, напрыклад, сёння арганізатары здзівілі такім мерапрыемствам з рамантычным адценнем як музычна-паэтычныя чытанні з балконаў. Увечары абяцаюць этна-дзіскацеку. Нагадаю, што наш тэлеканал ладзіць трансляцыю фінала праэкту «Жывая класіка», якую таксама хутка ўбачым у эфіры СТБ.

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Ярослав Мещереков # Александр Карлюкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»
01 сентября 2018 16:54

С хинкали, хачапури и музыкой гор. Как в Минске проходит грузинский фестиваль «Тбилисоба»

Родное слово звучит повсюду: более 80-ти мероприятий подготовили организаторы ко Дню белорусской письменности
01 сентября 2018 15:44

Родное слово звучит повсюду: более 80-ти мероприятий подготовили организаторы ко Дню белорусской письменности

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново?
01 сентября 2018 13:44

Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново?