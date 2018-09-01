Чем гордится белорусский литературный мир? Большой репортаж СТВ с Дня письменности в Иваново

Новости Беларуси. Иваново встречает гостей. Город принимает юбилейный, 25-й День письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник в самом разгаре. Весь день в центре событий работает наша съемочная группа.

Яна Шыпко, СТБ:

У гэтыя хвіліны ў сталіцы Дня пісьменства адбываецца фінал Рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў. «Жывая класіка» – праэкт, які падтрымлівае Сталічнае тэлебачанне разам з Міністэрствам инфармацыі. На сцэне сапраўды ажываюць радкі беларускіх класікаў. І ці гэта проза, ці паэзія – гучыць матчына слова неверагодна ўзнёсла і пранікнёна. Што асабліва кранае, выконваюць іх юныя таленты. 12 фіналістаў з усіх куткоў краіны выбралі сярод 15 тысяч удзельнікаў, сёння гэтыя выступленні яны прысвячаюць сваей малой радзіме. Дарэчы, гэта лейтматыў сёлетняга свята. Прапаную крыху пазнаёміцца з самімі ўдзельнікамі і даведацца іх асабістыя ўражанні. Родное слово звучит повсюду: более 80-ти мероприятий подготовили организаторы ко Дню белорусской письменности

Яраслаў Мешчаракоў, удзельнік Нацыянальнага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класіка»:

З маленства я вельмі любіў слухаць, калі бабуля расказвала мне вершы перад сном. Яшчэ здзіўляўся: усім песні спяваюць, а мне вершы. Нават помню адзін.

«Хэй, мой конік.

Хэй, мой сівы,

Танканогі, даўгагрывы.

Галавою трасяні, капытамі зазвіні.

І далека, мілы мой, паімчымся мы с табой». Всё вокруг книги: чем удивляет День белорусской письменности в Иваново?

Літаратура на любы густ. Акцэнт, зразумела, на сваю, беларускую. Мы ўпэўніліся: сучасная творчасць нашых пісьменнікаў вельмі разнастайная. Сам Іванава – горад чытальнікаў. На 16 тысяч жыхароў тры бібліятэкі, і сёння горад атрымаў падарунак – тут адбылося адкрыццё першай у горадзе кнігарні. Чым увогуле ганарыцца беларускі літаратурны мір?

Аляксандр Карлюкевіч, міністр інфармацыі Беларусі:

Мне здаецца, што вельмі шмат сёння мастацкай літаратуры. Увогуле колькасць назваў кніг і брашур, выдадзеных у мінулым годзе, амаль 10 тысяч назваў. Так што кніг у нас выдаецца шмат. Галоўнае, каб яны былі цікавыя чытачу і былі запатрабаваныя.