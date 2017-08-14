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«Цветы на земле – это часть рая»: выставка работ Светланы Катковой проходит в Минске

14 августа 2017 06:23
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Новости Беларуси. На «Свидание» минчан приглашает художник Светлана Каткова. Выставка с одноименным названием открылась в галерее Савицкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрителей ждут около 70 живописных работ и акварелей, которые автор для выставки отбирала лично.

Творчество Светланы Катковой отличают яркие чистые краски и позитивное настроение. На большинстве полотен – цветы – любимые герои художника.

«Цветы на земле – это часть рая»: выставка работ Светланы Катковой проходит в Минске-1

Светлана Каткова, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, член Белорусского союза художников:
Люблю очень цветы. Вот у меня сад, который остался от отца. И цветы я люблю в саду. Потому что апостолы говорили: «Цветы на земле – это часть рая».

Выставка продлится до 3 сентября. Напомним, Светлана Каткова – представитель целой художественной династии. Ее отец – Сергей Петрович Катков – был знаменитым художником и талантливым педагогом. А работы ее дочери – Зои Луцевич – известны далеко за пределами страны.

# Культура # Выставки в Минске # Светлана Каткова

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