«Цветы на земле – это часть рая»: выставка работ Светланы Катковой проходит в Минске

Новости Беларуси. На «Свидание» минчан приглашает художник Светлана Каткова. Выставка с одноименным названием открылась в галерее Савицкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрителей ждут около 70 живописных работ и акварелей, которые автор для выставки отбирала лично.

Светлана Каткова, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, член Белорусского союза художников:

Люблю очень цветы. Вот у меня сад, который остался от отца. И цветы я люблю в саду. Потому что апостолы говорили: «Цветы на земле – это часть рая».

Выставка продлится до 3 сентября. Напомним, Светлана Каткова – представитель целой художественной династии. Ее отец – Сергей Петрович Катков – был знаменитым художником и талантливым педагогом. А работы ее дочери – Зои Луцевич – известны далеко за пределами страны.