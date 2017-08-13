Режиссер сериала «Палач» Вячеслав Никифоров — о белорусском кино и мечте экранизировать «Хрыстос прызямліўся ў Гародні»

Новости Беларуси. Кадры решают все. В кино – особенно. Как никто другой это знает режиссер Вячеслав Никифоров. Известен и любим они стал еще во времена Союза. Снимал такие успешные телесериалы, как «Благородный разбойник Владимир Дубровский», «Отцы и дети». Сегодня формат телесериала во всем мире особенно популярен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О белорусском кино программа «Неделя» поговорила с Вячеславом Александровичем 13 августа – в день рождения киномастера. Вячеслав Александрович, поздравляем вас с Днем рождения! Желаем долгих лет жизни, новых успешных проектов и больших наград.

Вячеслав Никифоров, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств БССР:

Спасибо! Вы успешный белорусский режиссер. Ваши фильмы, ваши работы рейтинговые. Как так случилось, что в один момент вы остались без дела, и даже в интернете висело объявление, что Вячеслав Никифоров ищет работу? Вячеслав Никифоров:

Вы не поверите, но мне много лет не было предложений никаких. Не востребованы мастера – не я один. Всего 3, 4, 5 человек – мастодонтов, вроде меня. Но эти 17 лет практически были не востребованы. Стало меняться, благодаря инициативе Министерства культуры и киностудии. На некоторых сайтах о вас пишут, как о российском режиссере, причем в десятке лучших. Да и вы не раз слышали о том, что подались в Россию за длинным рублем, предали белорусское кино. Вы себя кем считаете? Вячеслав Никифоров:

За длинным рублем. А кто не гонится? Сейчас весь мир за длинным рублем гонится. Если человек может сделать больше, чем он может и при этом заработать, когда у него семья, дети, их надо учить, то о чем разговор? Но ты начинаешь скучать по родным пенатам, по семье. Это психологически очень тяжело. Кто так жил, тот меня понимает. Ты чувствуешь, что задыхаешься без близких людей, и им без тебя трудно. Что сегодня востребовано в кино – малобюджетные полотна? И какие темы вообще интересны зрителям? Вячеслав Никифоров:

И «мыло» всякое, и ситкомы – всё человеку интересно. Сейчас белорусскому кино надо преодолеть вот эту производственную отсталость. Мы в силу своих скромных возможностей поникли и думаем: «До Америки нам далеко, с Россией не тягаться. Ну уж как-нибудь где-нибудь сбоку припеку». Это очень ложная и непродуктивная точка зрения. За прошлый год Национальная киностудия сняла только один фильм. Сейчас снимается сразу шесть. Можно говорить о том, что мы в каком-то плане растем? Вячеслав Никифоров:

Конечно, можем. Во-первых, шесть больше, чем один. Как же, прогресс. Изначально преодолены некоторые поруки и изъяны, которыми прежние фирмы страдали. Надо еще сформировать достаточные группы, отряды режиссеров, сценаристов, операторов. У нас очень мало актеров. В Москве, условно говоря, выбираешь из десятков тысяч, здесь – из десятка.

Среди новых шести белорусских фильмов один – ваш. Знаю, что идея возникла 15 лет назад, но воплотить ее удалось только сейчас. Почему? Вячеслав Никифоров:

Как-то там не зацепилось в России, а здесь как-то тоже никто не интересовался, что у тебя есть. Возникла потребность сделать быстро, небольшую, компактную, на очень маленьких деньгах. У меня такой сметы, по-моему, вообще не существовало здесь. Я не имею в ввиду некоммерческое кино. У меня самая маленькая смета, самые маленькие сроки. Надо через пару месяцев сдать готовую картину. Вот история мальчика, который дал объявление в интернете: «Молодой ребенок без вредных привычек ищет семью с целью устройства личной жизни».

Вячеслав Александрович, у вас есть сценарий фильма по роману Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». И вы мечтаете об экранизации. В одном из интервью было, цитирую: «Если мы говорим о возрождении белорусского кино, то начинать нужно с Короткевича». Мечта воплотима?