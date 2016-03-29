Актёр Николай Наумов – о премии Керенза-Наумова, психологическом кино, образе «реального пацана» и человеческих ценностях

Как устроен Ваш быт: суровая жизнь, которая не попадает в объектив фото и видеокамер?

Николай Наумов, киноактёр:

Съёмочный процесс – это, конечно, трудоёмкая, кропотливая работа, которая похожа на работу на заводе, потому что мы работаем посменно. К примеру, если смена начинается с 8 утра, то непременно она должна закончиться в 8 вечера. Когда я встаю (в Москве, чтобы куда-то приехать, нужно встать рано) – я стараюсь позавтракать обязательно, потому что мне нужно дожить до обеда, а обед будет ещё через пять, шесть, семь часов. Поэтому я обязательно завтракаю. Стараюсь завтракать правильно: каша и мюсли. Стараюсь отжаться, подтянуться для того, чтобы быть в тонусе и поехать уже в два часа на работу.

Случилось так, что педагогическое образование нашло продолжение в Вашей карьере.

Николай Наумов, киноактёр:

Корочка мне не досталась, мне не удалось официально получить образование, а то, что я успел получить из знаний, – я, конечно, не стесняюсь применять в повседневной жизни. В педагогическом ВУЗе давали не только много педагогики и методики, но ещё и психологию. Бывает, прикладная психология всегда помогает. Психологическое кино – как тренировка воли. Вопрос-ответ, вопрос-ответ… Нужно стараться по крайней мере не проиграть.

Вы организовали одну из премий. Я считаю, что это нужно учитывать.

Николай Наумов, киноактёр:

Нужно учитывать, конечно. Однажды, когда я был ещё студентом Пермского государственного педагогического университета, одна из моих преподавательниц попросила меня поехать в аэропорт Шереметьево встретить одного очень влиятельного человека, который отлично владеет языком, такой… Знаете ли… «мыслитель языка». Я поехал такого человека встречать, впоследствии мы стали очень близкими друзьями. Это мой друг – Майкл Керенз. Впоследствии мы с ним основали премию, которая называется премия Керенза-Наумова. Премия переводческая, которая стимулирует молодых переводчиков к работе внутри языка, к переводам.

У Вас есть абсолютно схожий с Вами по внешности младший брат Дима, которого Вы уже приобщаете к своей профессиональной актёрской деятельности (на сцене и в кино).

Николай Наумов, киноактёр:

Да, мы его сняли в нашем сериале. Излишне удачно. Он получился ярким, насыщенным персонажем, пусть и с негативным оттенком. Если у нас получится, вернее, у авторов получится написать ещё что-то, – он обязательно появится ещё в фильмах. Он попросил, чтобы это была уже какая-то исповедь.

Мой родной брат – очень закалённый, глубокий и интересный. Хотелось бы прийти к каким-то позитивным ролям сериальным.

Вы всё-таки склонны к предрассудкам, судя по истории о том, как появилась идея назвать Вашу доченьку.

Николай Наумов, киноактёр:

Мне очень повезло по жизни: и с родителями, и с семьёй, и с друзьями, и с работой. Спасибо за всё…

К чему я веду? Очень легко жить в православной системе координат. Если раньше я обязательно смотрел в зеркало, чтобы не было беды, плевал через левое, правое плечо, чем дольше я живу и развиваюсь, общаюсь с очень интересными людьми, у меня появляется возможность осознать, что живя в православной системе координат, можно избавиться от любых предрассудков, стать гораздо сильнее, наполненным.

Имя моей дочери… Это очень трепетный и интересный вопрос. Просто так получилось, что я предложил некоторые женские имена, моя жена их все отвергла. Ну, я понимаю её, возможно у неё с тем или иным именем что-то связано. Типичная трактовка женской логики типичным мужчинам! И в тоге появился хитрый ход.

Не тянется ли клише, штамп «балбеса» за Вами после сыгранной в «Реальных пацанах».

Николай Наумов, киноактёр:

Вы так изящно заменили слово «гопник» на «балбес»! Спасибо Вам огромное! Мистика! Вы интеллигентны!

Вы знаете, у меня нет таких актёрских «болячек», потому что я себя актёром не считаю. И меня не напрягает давление от этого клише, штампа от сыгранного «балбеса». Я отношусь к этому как к работе. Если поначалу я ещё грезил о каких-то героических, фантастических сагах, персонажах, героях, которые бросаются на амбразуры и спасают красивых девушек своей грудью.

Сейчас я отношусь к этому как к достойной, очень интересной, достаточно оплачиваемой работе.

Когда нечего сказать, нужно не просто сказать, а пошутить, «выкрутиться из ситуации» – срабатывает всё та же психология, либо что-то другое?

Николай Наумов, киноактёр:

Гениальный вопрос! Я в своей жизни бывал в такой ситуации, когда ты находишься на сцене, то есть в своей профессиональной стезе, и… Есть такое понятие как «белый лист» – это отсутствие, вакуум. Ты ничего не помнишь, не знаешь. Совет в такой ситуации? А ведь и врагу не пожелаешь такой ситуации! Постараться быть органичным! Не стараться ни в коем случае умничать. Постараться быть сопричастным к ситуации, постараться оттолкнуться от партнёра.

Я хотел бы пожелать простых человеческих ценностей. Любви. Но это непростая человеческая ценность. Желаю, чтобы вы были любимы и сами любили. Желаю здоровья крепкого – уральского, сибирского. А также вам и вашим семьям простого человеческого счастья!