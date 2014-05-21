«Бульба-фэст» прошел в Минской области. Что приготовили белорусы для иностранных гостей?

Новости Беларуси. Издревле белорусов называли «бульбашами»! А всё потому, что картошка по-белорусски – «бульба», блюдами из которой славится наша национальная кухня!

В каждой улыбке - широта и богатство белорусской души! Во всём свете «бульбаши» славятся своим гостеприимством!

Кто-то восхищался работами белорусских ремесленников, кто-то подпевал народным коллективам и даже пускался в пляс.

А знаете ли вы, что раньше «белоруса» узнавали с лёгкостью? За «бульбаша» говорил его национальный костюм. По наряду мужчину можно даже было узнать, женат он или нет. Холостяки завязывали пояса под грудь, а женатые носили их на талии.

У белорусов существовало много традиций. Например, чтобы быть счастливыми круглый год – надо пройти через ворота, сделанные из ручников. Наши предки верили, что если повязать ленточку на венок и загадать желание, то оно непременно сбудется!

Красота Беларуси повсюду: в неповторимых обрядах, в переливах неба над линией горизонта, в бархатной зелени привольно раскинувшихся полей, в пьянящем аромате соснового бора, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.