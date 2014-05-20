Шедевры мирового искусства. Ван Гог

Сегодня прекрасный день, и почему бы нам с вами не поговорить о великом и противоречивом Винсенте Ван Гоге? Уверена, услышав это имя, перед вашими глазами всплывают принадлежащие его кисти «Звездное небо», «Подсолнухи», «Ночное кафе», «Ирисы» и слегка сумасшедший, с бокалом абсента в одной руке и кистью - в другой, одноухий образ самого художника.

И что же, вы правы! Это он, родившийся в Голландии, работавший в Париже, Лондоне, один из известнейших художников, Винсент Ван Гог, получивший блестящее образование, свободно владевший 3 языками и заслуживший в кругах парижской интеллигенции прозвище «Спиноза».

Ван Гог начал творить лишь в 27 лет. И, к сожалению, для творчества отпустил себе всего 10 плодотворных лет, ведь писал Ван Гог примерно по одной картине в день. Потрясающая трудоспособность!

Работы Ван Гога можно грубо разделить на темные и светлые. На некоторых полотнах, ярким примером которых являются «Едоки картофеля», Ван Гог изображал людей, их быт и интерьер в достаточно темных, тусклых тонах, как бы погружая нас, зрителей, во всю серость и тягостность бытия обычных тружеников, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.