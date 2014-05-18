Ночь музеев прошла 17 мая в Минске

Новости Беларуси. «Ночь музеев» прошла во всем мире. В десятый раз в необычное время суток «храмы муз» посетили и тысячи белорусов. В 2014 году в акции приняли участие около 120 музеев. Интерактивная инсталляция, выставка живых скульптур и лабиринт времени.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

«Ночь музеев» — это «духовная бессонница». Один раз в год «храмы муз» нашей страны не спят. Подобное культурное событие собирает все больше минчан.

Что можно добавить, если длинная очередь, например, в Национальный художественный музей на улице Ленина в эту ночь начиналась еще с Маркса.

Олег Петров:

Мне кажется, что если город переполнен спортивными событиями, не стоит забывать и о культуре. Поэтому мы готовы отстоять такую очередь, даже несмотря на плохую погоду.

Время — это бесконечная игра, лабиринты которой и стали главное темой этого музея. Зрители то и дело попадали в разные эпохи, стили и направления. В эту ночь рука об руку с линейным восприятием времени и лабиринты своих собственных фантазий. Можно осуществить детские мечты и попробовать себя в разных профессиях.

Диана Шантор, куратор акции «Ночь музеев-2014. Лабиринты времени»:

Мы специально в эту ночь построили лабиринт. Люди могут попытаться найти выход. И кто знает, возможно, после этого они смогут выйти чуточку другими, чуточку веселее.

Поднимали настроение и в Музее современного изобразительного искусства. В ночной акции этот «Храм муз» участвует уже в третий раз. Всю ночь здесь двигались в ритме сальсы, румбы, руэды. Танцевать в окружении авангардного искусства как минимум необычно для размеренной жизни. Этакий симбиоз ретро музыки и современного искусства.

Игорь Волосатов:

Мы пришли сюда потанцевать, как ходим танцевать на вечеринки. Все танцуют кто во что горазд. Кто как научился. Кто что умеет.

К тому же на суд посетителей молодого белорусского музея представили и несколько картин художников двадцатого века. Захватывающие, порой, философские кинопоказы продолжались всю ночь.

Камила Янушкевич, заведующая научно-экспозиционным отделом Музея современного изобразительного искусства:

Прадстаўлена праграма як для актыўнага гледача, так и для таго, хто хоча адасобіцца з фільмам напрамую. Я абавязкова сёння прыцаплю да сябе свае пасведчанне и зажгу гэтую ноч.

А это уже Национальный исторический музей с поликультурным проектом. Здесь и выставка к 600-летию Грюнвальдской битвы и Бал в честь Валентия Ваньковича, и ожившие рыцари и миледи. Занятия и по возрасту, и по вкусу. Так, маленький Тимур надолго останется под впечатлением от шоу мыльных пузырей и возможности рисовать сколько хочется даже ночью.

Тимур Морозов:

Я поспал днем и получается, что я выспался и еще могу тут побыть.

Творческие перфомансы, ожившие статуи, мимы, мастер-классы и даже ди-джей. Когда еще можно увидеть такое в музее?

Александр Ярош, заведующий отделом музейных коммуникаций Национального исторического музея:

Мы хотим, чтобы люди по-другому попытались взглянуть на текущую экспозицию. Это самое главное. Чтобы люди ушли от стереотипа, что музей это скучно может быть, что музей — это не интересно.

Акция, которую придумали в Берлине в 97-ом, популярна сегодня и в Беларуси. Окутанный ореолом романтики и тайны, ночной Минск еще долго будем помнить часы оживленные и насыщенные историческими событиями в современной аранжировке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.