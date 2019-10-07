«Для него это было потрясением». Как японец впервые услышал белорусские музыкальные инструменты

В программе «Центральный регион» рассказываем о музее-заповеднике «Заславль». В зале экспозиции «Музыка вячорак» можно увидеть и услышать музыкальные инструменты.
В программе «Центральный регион» рассказываем о музее-заповеднике «Заславль». В зале экспозиции «Музыка вячорак» можно увидеть и услышать музыкальные инструменты.
Они составляли народные свадебные ансамбли, привезены из разных регионов Беларуси. Выставке более 20 лет и её аналогов пока нет. Сюда с удовольствием приходят как взрослые, так и дети – будущие музыканты. Для гостей Беларуси это уникальная возможность познакомиться с нашим фольклором.
Инесса Соболевская, заместитель директора по научной работе историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
В середине 90-ых годов к нам приехал самостоятельно турист из Японии. Фактически без знания языка, с одним только разговорником. И кое-как мы друг друга понимали. И когда пришли в этот зал, когда включили запись музыкальных инструментов, когда стали ему показывать и рассказывать, он пришел просто в неописуемый восторг. Он фотографировал буквально все, очень долго не мог отсюда уйти. Он был счастлив. Некоторые музыкальные инструменты у нас еще можно и потрогать, услышать, как они звучат – можно самому ощутить себя музыкантом. И мы видели, что для него это было, на самом деле, потрясением.