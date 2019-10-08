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Свадебный наряд 100-летней давности воссоздали в Червени по фото

08 октября 2019 19:27
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Новости Беларуси. Блузка из штапельной ткани и рубашка защитного цвета. В Червени воссоздали свадебные костюмы прошлого тысячелетия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Свадебный наряд 100-летней давности воссоздали в Червени по фото-1

В основу лег снимок 100-летней давности, который принесла местная жительница.

Свадебный наряд 100-летней давности воссоздали в Червени по фото-3

Несколько столетий назад свадьба имела более весомое значение, чем сегодня, и по значимости это событие было, как рождение ребенка.

Свадебный наряд 100-летней давности воссоздали в Червени по фото-5

На приготовление угощений и украшение двора отводилось несколько месяцев. Примерно столько в Червени в этом году готовились к празднованию года свадебной обрядности.

Свадебный наряд 100-летней давности воссоздали в Червени по фото-7

Здесь красота нарядов уступила место исторической достоверности. На помощь пришли жители всего района.

# Вадим Смоляк

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