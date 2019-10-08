Свадебный наряд 100-летней давности воссоздали в Червени по фото

Новости Беларуси. Блузка из штапельной ткани и рубашка защитного цвета. В Червени воссоздали свадебные костюмы прошлого тысячелетия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В основу лег снимок 100-летней давности, который принесла местная жительница.

Несколько столетий назад свадьба имела более весомое значение, чем сегодня, и по значимости это событие было, как рождение ребенка.

На приготовление угощений и украшение двора отводилось несколько месяцев. Примерно столько в Червени в этом году готовились к празднованию года свадебной обрядности.