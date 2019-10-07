«Гобелен – это адский труд». Побывали в музее-заповеднике «Заславль»

В фондах музея-заповедника «Заславль» хранится около 20 тысяч музейных предметов, которые сформированы в 22 коллекции, рассказали в программе «Центральный регион».
В фондах музея-заповедника «Заславль» хранится около 20 тысяч музейных предметов, которые сформированы в 22 коллекции, рассказали в программе «Центральный регион».
Из собственных экспонатов сделали единственный в Беларуси музей-лавку, где представлена местечковая торговля.
Инесса Соболевская, заместитель директора по научной работе историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
Музей существует уже более 30 лет. И нужно сказать, что менялись названия, структура – музей-заповедник развивался. Сначала это был историко-культурный музей. В состав входил филиал исторического музея Минска. Экспозиция размещалась в здании бывшего Кальвинского сбора. Затем музей выделили в самостоятельную единицу, а еще позже он получил статус историко-культурного музея-заповедника. И сейчас в состав историко-культурного заповедника входит несколько музеев.
Начинаем нашу экскурсию с выставочного комплекса: здесь три зала. Один предназначен для временных выставок. Другой зал – гобеленов, созданных вручную. Здесь же встречаем первых посетителей. Гости приехали из Краснодара.
Анатолий Дубина, турист (Россия):
Очень интересуемся стариной. У нас любимая тема – это соборы, старинные вещи, музеи. Также очень интересуемся бытом. Жена у меня тоже белоруска. Очень интересен нам этот край. Это народное творчество, ручная работа. Гобелен – это адский труд.