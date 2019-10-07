«Гобелен – это адский труд». Побывали в музее-заповеднике «Заславль»

Инесса Соболевская, заместитель директора по научной работе историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Музей существует уже более 30 лет. И нужно сказать, что менялись названия, структура – музей-заповедник развивался. Сначала это был историко-культурный музей. В состав входил филиал исторического музея Минска. Экспозиция размещалась в здании бывшего Кальвинского сбора. Затем музей выделили в самостоятельную единицу, а еще позже он получил статус историко-культурного музея-заповедника. И сейчас в состав историко-культурного заповедника входит несколько музеев.