Корреспонденту СТВ преподали урок латиноамериканского танца на фестивале Vulica Brazil

Новости Беларуси. Масштабные картины вместо серых стен, самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. 10 августа в Минске подводят итоги белорусско-бразильского фестиваля урбан-арта Vulica Brazil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

За это время стрит-артеры расписали несколько зданий. Впрочем, в 2019 году в фестивале приняли участие не только уличные художники, но и архитекторы, урбанисты, экологи, которые презентовали свои идеи по изменению городской среды. Подробнее о фестивале – наш корреспондент Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, СТВ:

На Октябрьской сегодня люди осваивают латиноамериканские танцы. Мы пообщались с преподавателем бразильского танца Маргаритой Стойко. Скажите, нравятся минчанам страстные латиноамериканские танцы?

Маргарита Стойко, преподаватель бразильского танца:

Да, очень нравятся. Главная фишка в том, что можно танцевать с кем угодно, с любым партнером. Это социальные танцы. Для освоения эти танцы несложные. За один мастер-класс можно освоить базовый шаг и станцевать простой танец.