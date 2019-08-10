Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Новости Беларуси. Самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. 10 августа в Минске подводят итоги двухнедельного творческого фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря ему столица становится краше и необычнее. Vulica Brasil – это уже бренд.