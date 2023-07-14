Бразильские барабанщики, иллюзионисты, танцевальная феерия. Почему стоит побывать на фесте «На семи ветрах»?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Готовьте свои камеры и селфи-палки, заряжайте смартфоны. Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» – ваш проводник в мир уникальных и ярких представлений.

Праздник вдохновения и творчества «На семи ветрах» традиционно стартовал в Витебске в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар».

Влада Цвики, руководитель и куратор феста уличного искусства «На семи ветрах»:

Мы стартанули сразу на семи площадках. Сейчас вы находитесь на экспериментальной театральной площадке, и у нас все получилось. Мне просто радостно!