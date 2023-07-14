Бразильские барабанщики, иллюзионисты, танцевальная феерия. Почему стоит побывать на фесте «На семи ветрах»?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Готовьте свои камеры и селфи-палки, заряжайте смартфоны. Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» – ваш проводник в мир уникальных и ярких представлений.
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Готовьте свои камеры и селфи-палки, заряжайте смартфоны. Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах» – ваш проводник в мир уникальных и ярких представлений.
Праздник вдохновения и творчества «На семи ветрах» традиционно стартовал в Витебске в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар».
Влада Цвики, руководитель и куратор феста уличного искусства «На семи ветрах»:
Мы стартанули сразу на семи площадках. Сейчас вы находитесь на экспериментальной театральной площадке, и у нас все получилось. Мне просто радостно!
Зажигательное шоу бразильских барабанщиков, иллюзионистов, танцевальная феерия от лучших коллективов Синеокой. Традиционный и уже полюбившийся публике фест уличного искусства в 2023 году засиял новыми красками.
Влада Цвики:
Потом я буду думать о том, как в следующем году сделать еще лучше. Главное сейчас, чтобы к нам пришел зритель.