Народный артист СССР Ростислав Янковский свое 85-летие встретил на сцене

Новости Беларуси. Когда сцена становится жизнью. Народный артист Советского Союза Ростислав Янковский отмечает 5 февраля свой юбилей. Актеру исполнилось 85 лет, 60 из которых он посвятил сцене.

В театре имени Горького им было сыграно больше сотни ролей. Кроме театральной сложилась у Ростислава Янковкого и кинокарьера. Только «Беларусьфильм» выпустил больше 10 картин с его участием.

Свой творческий след актер оставил и в российском кинематографе. Правда, как признается сам мэтр, главной страстью для него всегда оставался театр, который захватил еще в молодости и не отпускает по сей день.

Ростислав Янковский, народный артист СССР:

У меня два дома. Есть дом с любимой женой, с внуками. А есть театр. Это радость. Когда ты играешь спектакль, жена ждет с ужином, видит, когда я с цветами или без цветов прихожу, но я весь на подъеме.

Несмотря на свой возраст, Ростислав Иванович по-прежнему живет сценой. В театре он исполняет главные роли в четырех спектаклях.

Свой День рождения по традиции артист проведет на сцене. В юбилейный вечер в театре имени Горького собрались коллеги, друзья и поклонники. Свои поздравления юбиляру направил и президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.