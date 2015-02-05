Народному артисту Беларуси и СССР Ростиславу Янковскому сегодня исполняется 85 лет

В Национальном академическом театре имени Горького непривычно шумно с самого утра. Актёры волнуются, суетятся, репетируют, что-то бурно обсуждают. Сегодня вечером их ждёт важное событие - творческий вечер ведущего актёра театра - Ростислава Ивановича Янковского. Сегодня у него юбилей - ему исполняется 85 лет.

Ростислав Иванович Янковский - яркая личность и знаковая фигура в культурной жизни Беларуси. И это несмотря на то, что родился талантливый актёр театра и кино в Одессе. Он приехал в Беларусь, на родину своего отца, в 1957 году. И сразу был принят в труппу Русского драмтеатра имени Горького. Сегодня - это уже Национальный академический драматический театра имени Горького. И в нём Ростислав Иванович служит до сих пор. Участвует во многих постановках. И это несмотря на свои 85.

Ростислав Янковский сыграл более 160 ведущих ролей в классическом, современном и зарубежном репертуаре.

Зрители знают актёра и по знаковым ролям в кино.

Несмотря на возраст, в душе актёр и сейчас юнец. Готовится к премьерному спектаклю, у которого пока ещё нет названия.

Откуда берутся силы, Ростислав Иванович знает наверняка: от поддержки семьи.

За всё время Ростислав Иванович не отменил ни одной постановки со своим участием. В день своего юбилея он обязательно выйдет на сцену. Коллеги-актёры подготовили для него сюрприз - праздничную постановку. А пока репетиция в разгаре, все с нетерпением ждут вечера и блистательного выхода на сцену главного героя торжества.