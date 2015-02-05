Уникальный Музей хлеба открылся в деревне Мотоль Ивановского района

Новости Беларуси. Старинный свадебный обряд и сотни съедобных экспонатов. В деревне Мотоль Ивановского района отрылся уникальный Музей хлеба. В экспозиции собраны старинная утварь и приспособления для земледелия. Особое место занимает так называемая обрядовая выпечка – каравай и хлеб «Гаспадар».

В деревне Мотоль к караваю отношение особое: обряд, который здесь передается из поколения в поколение, претендует на статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, старожилы говорят: сейчас свадьбы не те. Еще четверть века назад «веселье» мотоляне гуляли две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как здесь говорят, «до хлеба» месить и выпекать каравай звали самых близких и счастливых в семейной жизни женщин. Весь процесс занимал около суток.

Опытные каравайницы рассказывают: бывало, обрядовый хлеб настолько удавался, что для его безопасного извлечения даже приходилось разбирать печь.

Ольга Мацукевич, основатель Музея народного быта, исследователь белорусских народных обрядов:

Каравай расчинали где-то в 12 часов. И оберегали, чтобы никто не подошел, не влил, не вкинул, не зачаровал. Пильно оберегали.

Сегодня выпечка свадебного каравая – практически утраченное искусство. Однако благодаря энтузиастам кулинарным шедевром полюбоваться все же возможно – в мотольском Музее хлеба. В выставочном зале – более сотни экспонатов. У полешуков особый хлеб найдется для каждого события.

Светлана Маркович, сотрудник музея:

Самый главный хлеб – хлеб «Гаспадар». Он ложился на главный стол свадебного стола и как бы вел, благословлял свадьбу. Он лежат от начала свадьбы и до конца.

Уникальные рецепты, старинная утварь и приспособления для земледелия – по этим экспонатам можно изучать историю искусства хлебопечения в Ивановском районе. Гости музея станут участниками традиционного обряда изготовления и украшения свадебного каравая. В будущем это станет интерактивной частью экскурсионной программы Музея хлеба.

Вадим Прокопчук, региональный координатор проекта ПРООН «Местное предпринимательство и экономическое развитие» по Брестской области:

Плодотворная работа ряда ученых, общественных деятелей позволила собрать здесь многие рецепты именно полесского хлебопечения. И в перспективе предприятиям на базе своих мощностей позволит, по сути дела, сделать здесь свой маленький туристический продукт.

Крестьяне говорят: жизнь в деревне никогда не была легкой. Но труд земледельца – дело святое. Ведь хлеб, как известно, всему голова. Музей хлеба вечную истину еще раз подтверждает.