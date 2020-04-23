Ей 35 тысяч лет и она из кости мамонта. Показываем уникальные куклы

Анастасия Макеева, корреспондент:

Гродненщина славится своими традициями. За каждым агрогородком свой бренд. Так, Индуре выпала честь стать кукольной столицей. Вот с такой «Прывiтальнiцы» начинаются все районные праздники.

Здесь дети играют в дочки-матери, а родители ностальгируют. Ирина Пасюк, библиотекарь Индурской сельской библиотеки филиала ГУК «Гродненский районный культурно-информационный центр»:

Здесь у нас уже представлена кукла Барби – это кукла 80-х годов, пришла она к нам из Америки. Сделала ее Хэндлер Рут в 59 году. Она заметила, что ее девочка наделяет куколку взрослыми ролями.

В самобытном музее прописалось более 300 кукол. Вот этим фарфоровым леди уже больше века. А так сразу и не скажешь. Коллекционер сберег на славу.

Ирина Пасюк:

Вообще, считается при раскопках, этой кукле 35 тысяч лет. Она была самая первая, и она была сначала изготовлена из кости мамонта. Потом фарфоровые куколки стали служить при храмах и для шаманов. И до наших времен они пришли из Франции, они служили первоначально манекенами.

10 лет назад 16 ноября объявили Днем белорусской куклы. В Индуре «загорелись» и стали проводить по осени «Свята ляльки». Дальше – больше! Анастасия Макеева:

Гордость музея – 15 сестер из бывших республик Советского Союза. Все они сделаны изо льна в традиционных строях. Вот такая наша белоруска. К слову, все они когда-то принадлежали местному индурскому детскому саду.

Часть красавиц собрали по гродненским семьям, часть сделали местные мастера. Оттого так душевно. Наталья Романович, ведущий методист по работе в области традиционной художественной культуры, нематериально-культурного наследия и фольклора ГУК «Гродненский районный культурно-информационный центр»:

Как известно, наши предки давным-давно изготавливали куклы из подручных материалов, которые у них были. Это был лен, лоскутки ткани, цветочки, конечно, это была солома.

От бабушки – внукам. На каждую куклу у наших предков были свои надежды. Их делали безликими, чтобы не проникла никакая нечисть, и использовали как обереги. Наполняли душистыми травами для аромата и спокойствия малышей. Вешали на печку, чтобы через трубу не проникло никакое лихо.

Ирина Рынкевич, мастер народных художественных ремесел отдела этнографии, фольклора и ремесел ГУК «Гродненский районный культурно-информационный центр»:

Вот две куколки-подорожницы. Эту куколку давали в дорогу мужьям, чтобы они, как говорится, счастливо уехали и приехали домой. В узелочке находится либо кусочек хлеба, либо щепотка земли.

На женское счастье заплетали длинные косы.

На вечную любовь делали неразлучников, а молодым невестам куклу Кашу, чтобы была чудной хозяюшкой. Прелесть тряпичных кукол была в том, что дети сами придумывали героев и сюжет.

К слову, мастер-классы и интерактивы в музее не утихают до позднего вечера.

Не заскучают и любители истории. В небольших миниатюрах – жизнь Гродно конца XIX века. С известным фотографом Зельманом Карасиком и крестьянками.

На узких улочках пахнет свежей выпечкой и играет гармонь.

Есть в музее и своя легенда. В X веке на этих землях был форпост, в котором жила необычная девочка Инда. Она понимала язык птиц и зверей, а ночью бегала по городским стенам. Ирина Пасюк:

Она увидела, что на Индуру напали крестоносцы. И Инда начала бить в этот колокол. Матерь Божья, услышав Инду, накрыла своим покрывалом эту церковь и она ушла вместе со всеми горожанами под землю. И говорят, до сих пор если приложить ухо к этому городищу, то можно услышать звон колоколов и плач этих детей. Крестоносцы, увидев это чудо, не тронули больше ни одного жителя