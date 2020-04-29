В музее на Буйничском поле появилась «машина-амфибия»

Новости Беларуси. Мемориальный комплекс Буйничское поле под Могилёвом пополнился новым экспонатом к празднику Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инженерно-разведывательная машина – подарок от 188-й гвардейской инженерной бригады.

14 часов сложного боя и психическая атака немцев. Битва на Буйничском поле Её вес – 17 тонн. За способность передвигаться даже под водой военные нарекли её «машина-амфибия». При обнаружении мины в подводном грунте она автоматически останавливается. После этого к обезвреживанию приступал специальный расчет. Эту технику сняли с вооружения лишь в 2014 году.

Валерий Журавлёв, командир 188 гвардейской инженерной бригады:

В ней совмещены все качества воинов-сапёров. Воины инженерных войск – это сплав науки и отваги, закалённые в боях по защите и освобождению нашей родины. Акция приурочена связать память прошлого и настоящего, увековечить и отдать дань уважения тем воинам, которые пали при защите нашего государства.