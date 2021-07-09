Большинство проектов в формате open air. На Славянском базаре обещают провести около 160 мероприятий

Новости Беларуси. Витебск готовится к «Славянскому базару». Программа XXX Международного фестиваля искусств включает порядка 160 мероприятий. Большинство проектов пройдут в формате open air. Будут и совершенно новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обновленном формате пройдут и дни молодежи. Пресс-конференции, открытые диалоги, выступления хедлайнеров. Будет место и спорту. Запланирован молодежный забег, будут работать площадки по мини-гольфу, крикету и другим видам спорта.

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебской областной организации БРСМ:

Впервые мы проведем национальный конкурс молодежного творчества «Огни новых побед», где пройдут номинации «Огонь голоса» – это вокалисты соберутся на площади Победы, «Огонь танца» – это хореографы. «Огонь уникальности» – это оригинальный жанр, который сегодня есть и очень нравится молодежи. Это субкультура. Значимым мероприятием для молодежи – впервые, наверное, даже какой-то подарок от молодежи к 30-летию фестиваля – праздничный фейерверк.

«Эти цифры говорят сами за себя». Директор «Славянского базара» рассказал, как фестиваль развился за 30 лет

Дни молодежи на «Славянском базаре» уже стали традицией. Они пройдут в 16-й раз.