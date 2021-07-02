«Эти цифры говорят сами за себя». Директор «Славянского базара» рассказал, как фестиваль развился за 30 лет

Алена Родовская, ведущая ток-шоу: Самый главный наш фестиваль музыки – это «Славянский базар», который состоится совсем скоро в Витебске. Сколько исполнителей, гостей побывало там за эти годы? Кто из знаменитостей самого высокого уровня? А кто постоянный гость? Эти вопросы мы задали директору фестиваля Глебу Лапицкому.

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

За 30 лет участники более чем из 80 стран приняли участие в «Славянском базаре». Это люди со всех континентов нашего земного шара. Миллионная аудитория телезрителей, сотни тысяч наших гостей, артистов. Необходимо сказать, что в один год мы аккредитовываем порядка 5 000 участников нашего фестиваля. А что касается новых технологий, просмотров в Сети, то в прошлом году мы только нашими официальными трансляциями набрали 7,5 миллиона просмотров. Наверное, эти цифры говорят сами за себя.

Самые знаменитые люди и артисты побывали за это время на сцене Летнего амфитеатра. Это, безусловно, звезды мировой величины. И Мишель Легран, и Патрисия Каас. И артисты близлежащих стран. Конечно, Российской Федерации, Украины. Потому что именно наши три страны когда-то и придумали «Славянский базар» в далеком 1992 году. Мы гордимся каждым человеком, который приезжает. И, конечно, у фестиваля есть свои друзья. Например, мы очень ждем Тамару Михайловну Гвердцители и тех артистов, которые нам пришлют видеопоздравление, потому что у нас есть свои звезды и своя аллея звезд. И каждый артист, который появляется на ней, это, безусловно, не просто звезда, а целая история «Славянского базара».

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