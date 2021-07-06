«Эти старинные декорации будут наполнять праздник мистицизмом». Купалье в Лиде отпразднуют вместе с Ириной Дорофеевой

Вы отмечаете не только Купалье, но и день рождения , поэтому поздравляем вас! С Днем Рождения!

В календаре культурных событий Беларуси на июль традиционно значится уже брендовый для нашей страны праздник «Александрия собирает друзей». Народные аккорды зазвучат уже в эту субботу, 10 июля. Творческая команда в боевой готовности, а многочисленные гости смогут окунуться в атмосферу творчества, веселья и дружбы. Организаторы анонсируют немало новшеств, однако национальный колорит останется без изменений.

Есть ли у вас какие-то семейные купальские традиции? Через костер прыгали?

Ирина Дорофеева:

Конечно, прыгала через костер и не единожды. Я всегда готовилась к этому празднику очень серьезно. Для меня уже стало традиционным каждый год отмечать свой день рождения и Купалье в каком-нибудь городе большим концертом. Был перерыв достаточно большой, но уже в прошлом году я загорелась желанием обязательно отметить свое Купалье. В этом году я буду отмечать в Лидском замке в Лиде, в таком старожитном, нашем прекрасном. И прямо в самом замке эти декорации старинные, красивые будут наполнять наш праздник дополнительным мистицизмом и такой старожитностью.

Вы в этом году в списке артистов на фестивале «Александрия». Чем будете удивлять там зрителей?

Ирина Дорофеева:

Все заключается в том, что я не поеду в этом году в Александрию. Мне очень приятно, что меня ежегодно приглашают на фестиваль в Александрию, потому что это моя Родина. В Шкловском районе там есть родительский дом, куда я всегда приезжаю к родителям с огромным удовольствием. Поэтому Александрия была моей большой мечтой: когда-нибудь сделать большой сольный концерт в Александрии. Но в этом году я понимала: если я буду участвовать, это буквально какая-то одна композиция. И я решила рискнуть и сделать свое Купалье в Лиде.