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«Эти старинные декорации будут наполнять праздник мистицизмом». Купалье в Лиде отпразднуют вместе с Ириной Дорофеевой

06 июля 2021 13:21
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В календаре культурных событий Беларуси на июль традиционно значится уже брендовый для нашей страны праздник «Александрия собирает друзей». Народные аккорды зазвучат уже в эту субботу, 10 июля. Творческая команда в боевой готовности, а многочисленные гости смогут окунуться в атмосферу творчества, веселья и дружбы. Организаторы анонсируют немало новшеств, однако национальный колорит останется без изменений.

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Вы отмечаете не только Купалье, но и день рождения, поэтому поздравляем вас! С Днем Рождения!

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Спасибо!

«Эти старинные декорации будут наполнять праздник мистицизмом». Купалье в Лиде отпразднуют вместе с Ириной Дорофеевой-1

Есть ли у вас какие-то семейные купальские традиции? Через костер прыгали?

Ирина Дорофеева:
Конечно, прыгала через костер и не единожды. Я всегда готовилась к этому празднику очень серьезно. Для меня уже стало традиционным каждый год отмечать свой день рождения и Купалье в каком-нибудь городе большим концертом. Был перерыв достаточно большой, но уже в прошлом году я загорелась желанием обязательно отметить свое Купалье. В этом году я буду отмечать в Лидском замке в Лиде, в таком старожитном, нашем прекрасном. И прямо в самом замке эти декорации старинные, красивые будут наполнять наш праздник дополнительным мистицизмом и такой старожитностью.

Вы в этом году в списке артистов на фестивале «Александрия». Чем будете удивлять там зрителей?

Ирина Дорофеева:
Все заключается в том, что я не поеду в этом году в Александрию. Мне очень приятно, что меня ежегодно приглашают на фестиваль в Александрию, потому что это моя Родина. В Шкловском районе там есть родительский дом, куда я всегда приезжаю к родителям с огромным удовольствием. Поэтому Александрия была моей большой мечтой: когда-нибудь сделать большой сольный концерт в Александрии. Но в этом году я понимала: если я буду участвовать, это буквально какая-то одна композиция. И я решила рискнуть и сделать свое Купалье в Лиде.

«Эти старинные декорации будут наполнять праздник мистицизмом». Купалье в Лиде отпразднуют вместе с Ириной Дорофеевой-4

Беларусь – небольшая страна, но тяжело доехать гродненским, брестским регионом до Шкловщины, Могилевщины – это очень большие расстояния, фактически 600-700 км. И мы решили, что нужно сделать похожий фестиваль свой брендовый, но в Лиде, чтобы близлежащие регионы смогли посетить такой праздник.

Концерт в Лиде состоится 10 июля.

Полное интервью смотрите в видеоматериале.

# Белорусские исполнители # Культура # Ирина Дорофеева # Фотофакт

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