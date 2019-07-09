Ваня Здонюк: «В первый конкурсный день буду исполнять песню «Кучаравая», которую для меня написал Юзари»

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске-2019» набирает обороты.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – представитель Беларуси на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» – Ваня Здонюк.
Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске-2019» набирает обороты.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – представитель Беларуси на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» – Ваня Здонюк.
Ваня, когда ты уезжаешь на конкурс?
Ваня Здонюк, представитель Беларуси на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019»:
12 июля со всеми конкурсантами «Славянского базара» мы отправляемся в Витебск. И в этот же день состоится жеребьевка, на которой определятся номера, с которыми мы будем выходить на конкурсные дни. Номер выступления.
Какой номер ты бы хотел для себя получить?
Ваня Здонюк:
Вообще, мое любимое число «8». Поэтому, если бы я его выбрал, то просто замечательно.
Сколько представителей на конкурсе?
Ваня Здонюк:
18 стран.
Какие чувства ты испытываешь перед выступлением на конкурсе?
Ваня Здонюк:
Конечно, волнение есть. Это абсолютно нормальная реакция, потому что когда ты выходишь на сцену такого масштабного конкурса, ты понимаешь, что тебя будут оценивать с первой же секунды. Поэтому надо спокойно к этому относиться. Главное – договориться с самим собой за кулисами, успокоиться и выйти на сцену к зрителям и членам жюри и выступить отлично.
Изучают ли исполнители номера своих конкурентов?
Ваня Здонюк:
Все, что я знаю о конкурсантах, это то, что их будет 17. Больше никакой информацией я не владею. И не считаю нужным смотреть какие-то видео, потому что надо сконцентрироваться на своем номере. Чтобы все прошло четко, гладко, чтобы я достойно представил свою страну. Поэтому я не вижу смысла в том, что если я посмотрю видео другого конкурсанта, и что-то изменится. Никак это не повлияет, потому что конкурсные песни уже выбраны, мы проработали полностью материал.
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Все дни конкурса у тебя уже расписаны?
Ваня Здонюк:
Свободного времени не будет вообще. Буквально на днях Международная дирекция «Славянского базара» прислала мой график. И там не будет буквально свободного часа, потому что все расписано. У нас какие-то мероприятия, репетиции. Это экскурсии, с самого утра начинаются репетиции, это общение со СМИ. И так каждый день.
С оркестром вы уже репетировали?
Ваня Здонюк:
Да, с Михаилом Яковлевичем мы уже поработали. И сейчас, когда все конкурсанты приедут в Минск, у нас будут сборные репетиции. И после мы уже все централизовано отправимся в Витебск.
Какую же песню ты будешь исполнять в первый конкурсный день?
Ваня Здонюк:
В первый конкурсный день я буду исполнять песню «Кучаравая», которую для меня написал Юзари совместно с Дарьей Белькевич. Эта песня будет в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Яковлевича Финберга. Эта песня о парне, который выбирает ту самую девушку, с которой ему будет очень комфортно, интересно, весело, задорно. И вот он не может определиться – с кем же он будет: с бялявай, чарнявай или рыжай кучаравай. Здесь встречаются мотивы всем известной песни, которая есть в репертуаре белорусских «Песняров». На самом деле это абсолютно новое прочтение, потому что писался новый текст именно в куплеты, новая музыка и аранжировка.
Каковы твои ожидания от фестиваля?
Ваня Здонюк:
Я всегда говорю, что для меня слово «победа» – это не только денежный приз. Для меня победа, когда ты находишь на конкурсах и телевизионных проектах зрителя. То есть ты выходишь на сцену, ты поешь, зацепил зрителя, и он пошел за тобой. Если он пошел за тобой, он будет идти за тобой на протяжении всего твоего творческого пути. А если он будет идти за тобой на протяжении всего твоего пути, то к тебе будут приходить на будущие концерты. И когда ты будешь выпускать свои авторские песни, их будут слушать. То есть ты уверен в этом. Вот для меня важно это.