Ваня Здонюк: «В первый конкурсный день буду исполнять песню «Кучаравая», которую для меня написал Юзари»

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске-2019» набирает обороты. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – представитель Беларуси на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» – Ваня Здонюк.

Ваня, когда ты уезжаешь на конкурс? Ваня Здонюк, представитель Беларуси на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019»:

12 июля со всеми конкурсантами «Славянского базара» мы отправляемся в Витебск. И в этот же день состоится жеребьевка, на которой определятся номера, с которыми мы будем выходить на конкурсные дни. Номер выступления. Какой номер ты бы хотел для себя получить? Ваня Здонюк:

Вообще, мое любимое число «8». Поэтому, если бы я его выбрал, то просто замечательно.

Сколько представителей на конкурсе? Ваня Здонюк:

18 стран. Какие чувства ты испытываешь перед выступлением на конкурсе? Ваня Здонюк:

Конечно, волнение есть. Это абсолютно нормальная реакция, потому что когда ты выходишь на сцену такого масштабного конкурса, ты понимаешь, что тебя будут оценивать с первой же секунды. Поэтому надо спокойно к этому относиться. Главное – договориться с самим собой за кулисами, успокоиться и выйти на сцену к зрителям и членам жюри и выступить отлично.

Изучают ли исполнители номера своих конкурентов? Ваня Здонюк:

Все, что я знаю о конкурсантах, это то, что их будет 17. Больше никакой информацией я не владею. И не считаю нужным смотреть какие-то видео, потому что надо сконцентрироваться на своем номере. Чтобы все прошло четко, гладко, чтобы я достойно представил свою страну. Поэтому я не вижу смысла в том, что если я посмотрю видео другого конкурсанта, и что-то изменится. Никак это не повлияет, потому что конкурсные песни уже выбраны, мы проработали полностью материал. Учится вокалу у педагога Бейонсе и сам пишет песни. Шесть вопросов Ване Здонюку Все дни конкурса у тебя уже расписаны? Ваня Здонюк:

Свободного времени не будет вообще. Буквально на днях Международная дирекция «Славянского базара» прислала мой график. И там не будет буквально свободного часа, потому что все расписано. У нас какие-то мероприятия, репетиции. Это экскурсии, с самого утра начинаются репетиции, это общение со СМИ. И так каждый день.

С оркестром вы уже репетировали? Ваня Здонюк:

Да, с Михаилом Яковлевичем мы уже поработали. И сейчас, когда все конкурсанты приедут в Минск, у нас будут сборные репетиции. И после мы уже все централизовано отправимся в Витебск. Какую же песню ты будешь исполнять в первый конкурсный день? Ваня Здонюк:

В первый конкурсный день я буду исполнять песню «Кучаравая», которую для меня написал Юзари совместно с Дарьей Белькевич. Эта песня будет в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Яковлевича Финберга. Эта песня о парне, который выбирает ту самую девушку, с которой ему будет очень комфортно, интересно, весело, задорно. И вот он не может определиться – с кем же он будет: с бялявай, чарнявай или рыжай кучаравай. Здесь встречаются мотивы всем известной песни, которая есть в репертуаре белорусских «Песняров». На самом деле это абсолютно новое прочтение, потому что писался новый текст именно в куплеты, новая музыка и аранжировка.