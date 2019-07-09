Зелёный рояль: в Витебске появился современный арт-объект

К встрече гостей, а в эти дни город становится центром притяжения для людей искусства, на площади Свободы появился зеленый рояль. Сыграть на инструменте, увы, не получится даже у самых гениальных маэстро. Рояль – бутафория.

Балет на льду, open air, кукольный квартал. Чем удивит Витебск на «Славянском базаре – 2019»