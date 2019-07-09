Прямой эфир

Зелёный рояль: в Витебске появился современный арт-объект

09 июля 2019 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Необычный арт-объект украсил фестивальный Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зелёный рояль: в Витебске появился современный арт-объект-1

Зелёный рояль: в Витебске появился современный арт-объект-3

К встрече гостей, а в эти дни город становится центром притяжения для людей искусства, на площади Свободы появился зеленый рояль. Сыграть на инструменте, увы, не получится даже у самых гениальных маэстро. Рояль – бутафория.

Балет на льду, open air, кукольный квартал. Чем удивит Витебск на «Славянском базаре – 2019»

# Арт-проекты # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ваня Здонюк: «В первый конкурсный день буду исполнять песню «Кучаравая», которую для меня написал Юзари»
09 июля 2019 08:11

Ваня Здонюк: «В первый конкурсный день буду исполнять песню «Кучаравая», которую для меня написал Юзари»

Звёзды рока и оперы на одной сцене: 9 июля Президентский оркестр представит увертюру к «Славянскому базару»
09 июля 2019 07:55

Звёзды рока и оперы на одной сцене: 9 июля Президентский оркестр представит увертюру к «Славянскому базару»

Рисунок тигра можно обменять на билет в Минский зоопарк
08 июля 2019 19:50

Рисунок тигра можно обменять на билет в Минский зоопарк