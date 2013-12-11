Более 600 работ со всех уголков Беларуси представили на выставке арт-елок в Минске

Новости Беларуси. Новогоднее дерево как предмет искусства. Более 600 работ со всех уголков Беларуси представили на выставке арт-елок в Республиканском центре технического творчества. Все дизайнерские деревья и декорации сделаны школьниками и студентами вручную из необычных материалов.

Среди экспонатов – праздничные инсталляции из лампочек, льна, компьютерных дисков, проволоки, гаечных ключей и зеркал.

Жюри оценит поделки по двум номинациям: «Сувенирная техноелка» и «Елочные украшения». Итоги конкурса подведут после Нового года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Татьяна Шибицкая, заместитель директора Республиканского центра технического творчества:

Мы хотели, чтобы все посетители зарядились новогодним настроением, увидели какие-то новые необычные елки, чтобы выставка дарила людям радость, какие-то новые положительные эмоции, новые дизайнерские идеи, и чтобы все те ребята, которые прислали нам сюда свои экспонаты, смогли творчески реализоваться.