Минский международный Рождественский оперный форум открылся премьерой - «Летучий голландец» Рихарда Вагнера

Новости Беларуси. Грандиозный праздник соберет исполнителей и музыкантов мирового уровня. В ближайшие дни можно увидеть лучшие спектакли знаменитых театров, а также новые постановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С грандиозной премьеры стартовал Минский международный Рождественский оперный форум. Впервые на сцене Большого театра - «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. Эта опера о любви - одна из сложнейших в исполнении. Над постановкой работала интернациональная команда: австрийский дирижер, немецкий режиссер, российские художники. А исполняют бессмертное произведение белорусские солисты.

Подготовка шла не один месяц. Завораживает постановка не только безупречной подачей классики, но и современными технологиями: на протяжении всего действа палубу мифического корабля раскачивают 3D морские волны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Трифонов, солист Большого театра Беларуси:

Достаточно многою пою таких героев, как Набукко, Скарипиа, князь Игорь - все они достаточно мощные люди. Поэтому, наверное, мне близко это, поэтому мне, наверное, и доверили исполнять эту партию. И мне довольно комфортно в этом костюме находиться. Но с точки зрения музыкального материала, это было совсем другое, потому что готовили новое, объем большой.

Манфред Майерхофе, дирижер-постановщик (Австрия):

Было очень много работы, потому что по стилистике «Летучий голландец» - совершенно новый материал для белорусского оркестра. Трудится приходилось в плотном режиме, но мы справились.

Еще одна премьера в рамках Рождественского форума — история прекрасной и беспощадной принцессе «Турандот». В тандеме ее исполнят белорусские и приглашенные звезды. В этом году почетный гость оперного фестиваля — Михайловский театр. Артисты из Санкт-Петербурга представят «Бал-маскарад» Верди.

Завершится праздник для меломанов 15 декабря гала-концертом, который соберет представительство из 16 стран.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Этот форум является одним из тех проектов, которые приносят славу и признание Большому театру Беларуси в мире. К нам приезжают звезды из многих театров, приезжают руководители театров в качестве почетных гостей. Это укрепляет нашу позицию в мировом оперном пространстве. И, безусловно, наш белорусский зритель с удовольствием идет в театр, с удовольствием воспринимает то, что происходит на сцене. И я думаю, что с каждым годом накал страстей все выше и выше будет расти. Уже о следующем, пятом юбилейном форуме я сказал, что в рамках его будет конкурс вокалистов - это впервые и очень знаково.