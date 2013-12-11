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Фотовыставка «История Беларуси в фотографиях БелТА» открылась в Минске

11 декабря 2013 15:12
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Новости Беларуси. Люди. События. Время. В Минске открылась фотовыставка «История Беларуси в фотографиях БелТА», приуроченная к 95-летию агентства. В экспозиции – четыре десятка снимков, сделанных в период с 1919 по 1991 годы. На них запечатлены ключевые моменты в истории страны.

Редкие кадры рассказывают и о становлении Минска: возведении первого государственного универмага, строительстве главной столичной магистрали. К тому же, впервые репортерские фотографии выставлены в большом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Жук, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Было очень сложно выбрать 40 работ из того количества, что у нас есть. Хотелось показать историю, хотелось показать лица людей, хотелось показать эмоции, хотелось показать настроение, с которым строилась наша страна.

Олег Рыжков, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:
Фотография, мне кажется, это наиболее яркий, наиболее правдивый экспонат в музее. И поэтому само собой разумеется, что эта выставка открывается в Национальном историческом музее. Это экспонаты, это история.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт # Олег Рыжков # Национальный исторический музей Республики Беларусь # Дмитрий Жук # Белорусское телеграфное агентство

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