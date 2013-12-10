Белорусские музыканты мечтают учиться в Королевском колледже музыки у профессора Ванессы Латарш

Новости Беларуси. Что объединяет известных молодых пианистов? Учеба в Королевском колледже музыки у профессора Ванессы Латарш. Её имя известно по всему миру. Ванесса - ведущий преподаватель Великобритании, профессор нескольких высших учебных заведений в Англии, Китае, Корее и Японии. Поклонники по всему миру собираются на ее выступления. Уже более 30 лет ее концерты транслируются на популярных американских теле- и радиоканалах. А благодаря ее интересу к музыке Баха, на одном из международных фестивалей, впервые были исполнены все 48 прелюдий фуг. Попасть на мастер-класс музыканта такого уровня мечтает каждый пианист. А обучение в течение нескольких лет, - такой шанс выпадает не каждому, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Александр Музыкантов, пианист, лауреат международных конкурсов:

Я получил там степень «мастера» (прим. ред. «Master of Music in Advance Performance»). Для опыта, для получения мировоззрения, обучение, которое основано на европейских традициях, тоже очень важно.

О том, что он станет музыкантом, Александр знал еще с 6 лет. С тех пор, как увидел фортепиано. Родители всерьез занимались его эстетическим воспитанием и часто возили маленького Сашу в столицу на концерты и спектакли. Сегодня имя Александра Музыкантова известно по всему миру. И немалая заслуга в этом самой Ванессы Латарш.

Ванесса Латарш, профессор королевского колледжа музыки (Лондон):

Мастерство педагога заключается в том, чтобы раскрыть творческий потенциал, который существует в каждом человеке. Нужно быть чувствительным, чтобы определить, чего не хватает. Кому-то нужна техническая помощь, другим нужно дать больше глубокого понимания культуры и искусства, иным нужно больше практики.

А вот другая звезда фортепианной музыки, лауреат многих международных конкурсов - Софья Гуляк. Софья начала ходить в музыкальную школу по настоянию мамы. Но постепенно звуки фортепиано заворожили сердце маленькой Софьи и она полюбила сонаты и минуэты. Получив высшее музыкальное образование в России, Софья отправилась за новыми знаниями в музыкальную столицу Европы, к Ванессе Латарш.

Софья Гуляк, пианистка, лауреат международных конкурсов:

Я не забуду никогда, когда мне срочно нужно было играть три последние сонаты Бетховена, и она со мной просто сидела, целый день мы играли эти сонаты. Я запомнила это на всю жизнь.

Еще один знаменитый ученик Ванессы - Алексей Чернов - музыкант, композитор и преподаватель центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Алексей отправился в Лондом с желанием по-новому научиться читать ноты и, благодаря профессору Латарш, ему это удалось.

Алексей Чернов, пианист, лауреат международных конкурсов:

Я прежде всего получил большую поддержку от нее, благодаря ей я выиграл много конкурсов. Я увидел именно в Лондоне, какой-то новый подход и особое отношение к музыкальному тексту.

Алексей выступает на многих знаменитых площадках мира, но приятный комплимент делает именно белорусской публике. Он отмечает, что белорусы - самые образованные слушатели.

Алексей Чернов, пианист, лауреат международных конкурсов:

С ними можно «говорить» на довольно сложном языке. Беллорусская публика действиельно ценит то, что ты хочешь сказать за инструментом. В Минске я играл довольно необычную программу, малоизвестную сонату Метнера. Если я поеду, скажем, в Европу и буду играть, там будет довольно холодный прием. Здесь же люди принимают это и с благодарностью относятся к этому.

В классе Ванессы Латарш встречаются уже состоявшиеся пианисты европейской, американской и русской школы. В условиях мультикультурного обмена каждый из учеников не только получает новые знания и опыт, но и отдает.

Ванесса Латарш, профессор королевского колледжа музыки (Лондон):

Русские студенты, с которыми я встречалась, хорошо подготовлены, поскольку существует всем известная русская школа подготовки пианистов, но как музыканты, мы стремимся к одному и тому же идеалу.