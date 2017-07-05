Более 300 советских игрушек из частных коллекций в краеведческом музее Могилева: фотофакт

Новости Беларуси. «Лучшие игрушки СССР» поселились в Могилевском краеведческом музее. На выставке более 300 экспонатов – то, с чем играли несколько поколений советских детей, когда еще не было компьютеров, мобильных телефонов и других гаджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре экспозиции – мечта любого советского мальчишки: педальные машинки с рулем и светящимися фарами.

Здесь же трехколесные велосипеды, лошадки-качалки, машинки, танки, солдатики и даже луноход с пультом управления.