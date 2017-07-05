Более 300 советских игрушек из частных коллекций в краеведческом музее Могилева: фотофакт
Новости Беларуси. «Лучшие игрушки СССР» поселились в Могилевском краеведческом музее. На выставке более 300 экспонатов – то, с чем играли несколько поколений советских детей, когда еще не было компьютеров, мобильных телефонов и других гаджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре экспозиции – мечта любого советского мальчишки: педальные машинки с рулем и светящимися фарами.
Здесь же трехколесные велосипеды, лошадки-качалки, машинки, танки, солдатики и даже луноход с пультом управления.
Марина Костянко, жительница Могилева:
Наступила какая-то прямо ностальгия.
Вспомнилось детство, все это так красиво, необычно.
Тимур Пятигорец, житель Могилева:
Достаточно интересно посмотреть на историю, чем играла моя мама, мой папа. Многие из них хорошо сохранились.
Ольга Чернявская, организатор выставки:
Каждая игрушка направлена на развитие ребенка. Это замечательные конструкторы, замечательные настольные игры, различные куклы.
Если говорить сегодняшним языком, то все они экологически чистые.
Многим из игрушек уже более полувека. Все они из частных коллекций. Выставка пользуется большой популярностью. Взрослые вспоминают детство, а дети знакомятся с игрушками своих родителей.