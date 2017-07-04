Мое поколение просто обязано таким почерком пользоваться: в галерее Савицкого открылась выставка «Эхо памяти»

Новости Беларуси. В Минске открылась выставка белорусского художника Владимира Уроднича «Эхо памяти». В этом году живописец отмечает 75-летний юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столичной галерее Михаила Савицкого представлено более 80 работ.

Среди них и героические полотна, и лирические пейзажи. И все же главная тематика работ – Великая Отечественная война.