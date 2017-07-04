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Бесплатная выставка во Дворце искусств: более 30 картин учеников Смиловичской школы искусств

04 июля 2017 20:51
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Новости Беларуси. Обычные вещи с необычного ракурса. Во Дворце искусств открылась выставка детского творчества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Эта картина называется «Морозный вечер». Именно таким его увидела 8-летняя Лодычук Ирина из Смилович.

На выставке представлено более 30 картин. Все они – результат творчества детей от 8 до 16 лет из Смиловичской школы искусств.

На протяжении года каждый из них вдохновлялся встречами с искусствоведами и экскурсиями по Беларуси. Продлится выставка до 9 июня, любой желающий может посетить ее абсолютно бесплатно.

Бесплатная выставка во Дворце искусств: более 30 картин учеников Смиловичской школы искусств-1

Юлия Хасиневич, автор работ:
Эту старую башню усадьбы Ваньковичей я рисовала около 2 месяцев. Изначально сюжет был другим.

Сначала я залила фон, а потом мне понравилась эта башня, и я решила ее изобразить.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Григорий Азарёнок # Юлия Хасиневич

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