Валентин Елизарьев планирует развивать музыкальный туризм

Маэстро Валентин Елизарьев возвращается в Большой театр. И начинает с нового прочтения классики – «Ромео и Джульетта». А ещё новый худрук обещает широкую географию, рассказали в фильме «Наш 2018-ый» .

Валентин Елизарьев, народный артист СССР:

В советские времена, я хорошо помню, на мои спектакли люди специально приезжали посмотреть из-за рубежа. Много людей приезжало из России, Прибалтики, Украины – на премьеры, просто на спектакли. Вот я бы хотел, чтобы это возродилось, чтобы это имело вид музыкального туризма. Чтобы каждый турист имел возможность посетить этот театр.

Игорь Позняк, СТВ:

Если говорить современным языком, для этого нужна очень большая маркетинговая работа.