Белорусские художники приняли участие в «Осеннем салоне» на Елисейских полях

Новости Беларуси. И напоследок об «Осеннем салоне» на Елисейских полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И напоследок об «Осеннем салоне» на Елисейских полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские художники приняли участие во всемирно известной выставке современного искусства в Париже. Всего форум собрал около тысячи мастеров кисти из 55 стран. Помимо выставленных полотен наших авторов, был организован перфоманс художницы из Гродно Анны Цикловых.
Кроме того, белоруска Елена Макаревич впервые вошла в состав членов ассоциации «Осенний салон». Это наиболее престижная общественная организация современных художников Франции. Напомню, что среди знаменитых белорусов, выставлявших свои работы в осеннем салоне – такие мастера, как Михаил Кикоин, Осип Цадкин и Марк Шагал.