Белорусские художники приняли участие в «Осеннем салоне» на Елисейских полях

Новости Беларуси. И напоследок об «Осеннем салоне» на Елисейских полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские художники приняли участие во всемирно известной выставке современного искусства в Париже. Всего форум собрал около тысячи мастеров кисти из 55 стран. Помимо выставленных полотен наших авторов, был организован перфоманс художницы из Гродно Анны Цикловых.