Прямой эфир

Белорусские художники приняли участие в «Осеннем салоне» на Елисейских полях

17 октября 2017 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И напоследок об «Осеннем салоне» на Елисейских полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские художники приняли участие в «Осеннем салоне» на Елисейских полях-1

Белорусские художники приняли участие во всемирно известной выставке современного искусства в Париже. Всего форум собрал около тысячи мастеров кисти из 55 стран. Помимо выставленных полотен наших авторов, был организован перфоманс художницы из Гродно Анны Цикловых.

Белорусские художники приняли участие в «Осеннем салоне» на Елисейских полях-3

Кроме того, белоруска Елена Макаревич впервые вошла в состав членов ассоциации «Осенний салон». Это наиболее престижная общественная организация современных художников Франции. Напомню, что среди знаменитых белорусов, выставлявших свои работы в осеннем салоне – такие  мастера, как Михаил Кикоин, Осип Цадкин и Марк Шагал.

# Культура # Фотофакт # Беларусь-Франция

Другие новости рубрики

Все новости
Редактор отдела прозы журнала «Маладосць» Маргарита Латышкевич: секреты литературной кухни или как «пробиться» молодым авторам?
17 октября 2017 07:51

Редактор отдела прозы журнала «Маладосць» Маргарита Латышкевич: секреты литературной кухни или как «пробиться» молодым авторам?

Три часа родной музыки нон-стоп: 6 декабря «Золотая коллекция белорусской песни» в Минске
16 октября 2017 14:12

Три часа родной музыки нон-стоп: 6 декабря «Золотая коллекция белорусской песни» в Минске

Белорусская певица Светлана Агарвал попала во Всемирную книгу рекордов Лондона
16 октября 2017 08:30

Белорусская певица Светлана Агарвал попала во Всемирную книгу рекордов Лондона