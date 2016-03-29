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Вечер, посвященный Владимиру Короткевичу, 29 марта соберет известных белорусов в Большом театре

29 марта 2016 06:17
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Новости Беларуси. Титулованные спортсмены, популярные актеры и звезды эстрады соберутся 29 марта в Большом театре на вечер, посвященный Владимиру Короткевичу. Стихотворения, отрывки из прозы писателя, а также песни на слова классика прозвучат в исполнении гимнастки Любови Черкашиной, режиссера Александра Гарцуева, актрисы театра и кино Елены Дубровской и других известных людей нашей страны. Продолжится поэтический вечер шедевром национального искусства – оперой «Седая легенда», автором либретто которой является Владимир Короткевич.

А в фойе театра будет организована выставка, посвященная белорускому классику. Там можно будет увидеть редкие фотографии писателя, его рукописи и даже услышать голос Владимира Семеновича из архивных записей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Белорусские писатели

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