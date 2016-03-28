От «песняра» до «белорусского Стаса Михайлова»: Денис Демидов в программе «УТРО» на СТВ

Вы были солистом в Белорусском государственном ансамбле «Песняры». Как долго Вы сотрудничали с этим ансамблем? Что интересного и самого яркого Вы оттуда вынесли?

Денис Демидов, автор, исполнитель:

Я три года работал в этом легендарном ансамбле «Песняры». Конечно, это большой опыт. Много достойного было (как в нашей стране, так и далеко за её пределами), поэтому очень много для себя вынес в профессиональном плане. Остались только позитивные и хорошие воспоминания об этом ансамбле. Но я почувствовал в себе силы и решил уйти в «сольное плавание».

Что подвигло на это?

Денис Демидов, автор, исполнитель:

Подвигло то, что начали появляться некоторые мелодии, слова. Я активно начал сотрудничать с нашим композитором Сергеем Сухомлином. Он сделал мне аранжировку на некоторые песни и я увидел, что это, в принципе, хорошие песни и я смело могу показывать их зрителям.

Вас сравнивают со Стасом Михайловым…

Денис Демидов, автор, исполнитель:

Есть такое дело. Мне это льстит. Люди после концерта подходят фотографироваться говорят, что очень похож стиль на Стаса Михайлова. Но не все песни, потому что у меня они более живые. Когда медленные песни, о любви, – они, конечно, может быть, похожи на Стаса Михайлова. Стиль Стаса Михайлова. Поэтому это, может и хорошо. Тем более, что у нас, наверное, и нет таких композиций. Кому нравится, буду «белорусским Стасом Михайловым». Это неплохо, как мне кажется.

Насколько творчество в «Песнярах» и более современное, теперешнее, отличается: по жанрам, по стилям?

Денис Демидов, автор, исполнитель:

Оно, конечно, отличается. Но это мне ближе. Это моё! Те песни, которые я пишу, – это все изнутри идёт. Я пишу песни о любви и о том, что нужно нашим белорусским зрителям, в частности – белорусским женщинам.