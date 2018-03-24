Новый взгляд на искусство: в поддержку акции «Час Земли» Национальный художественный музей на 60 минут отказался от привычного освещения
Новости Беларуси. Совершенно новый подход к восприятию искусства. В поддержку экологической акции «Час Земли» Национальный художественный музей на 60 минут отказался от привычного освещения и погрузил посетителей в темноту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С помощью фонарика экскурсовод впервые рассказал о срытых деталях и таинстве произведений.
Лизавета Елиневич, заведующий сектора маркетинга Национального художественного музея Беларуси:
Мы хотим, чтобы живопись сегодня предстала буквально в другом свете. Хотим показать особые детали. Для наших любимых посетителей мы придумали экскурсии, которые проведут наши лучшие специалисты с фонариками, где можно будет рассмотреть и детали, немного погулять в темноте.
Беларусь активным участником акции стала вот уже в 11 раз. Вместе с подсветкой Колизея в Риме и моста Золотые ворота в Сан-Франциско. С 20.30 до 21.30 погаснут огни Национальной библиотеки, на торговых центрах, университетах, кафе и памятниках архитектуры по всей стране.