Новый взгляд на искусство: в поддержку акции «Час Земли» Национальный художественный музей на 60 минут отказался от привычного освещения

Новости Беларуси. Совершенно новый подход к восприятию искусства. В поддержку экологической акции «Час Земли» Национальный художественный музей на 60 минут отказался от привычного освещения и погрузил посетителей в темноту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью фонарика экскурсовод впервые рассказал о срытых деталях и таинстве произведений.

Лизавета Елиневич, заведующий сектора маркетинга Национального художественного музея Беларуси:

Мы хотим, чтобы живопись сегодня предстала буквально в другом свете. Хотим показать особые детали. Для наших любимых посетителей мы придумали экскурсии, которые проведут наши лучшие специалисты с фонариками, где можно будет рассмотреть и детали, немного погулять в темноте.