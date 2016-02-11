Библию 1563 года впервые представили в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. В новом формате — в эпоху великого княжеского рода Радзивиллов. 11 февраля в Минске историки и культурологи Беларуси и Литвы представили уникальные экспонаты. В Национальном художественном музее — документы и тексты из архивных источников, которые до этого не выносились на всеобщее обозрение. Главная достопримечательность — Библия 1563 года.

Эдита Ланзбергене, заместитель директора Биржайского краеведческого музея «Села» (Литва):

Николай Радзивилл Черный в Бресте издал эту Библию. Когда он умер, его сын перешел в католичество, и он просто уничтожал эти книги. Чтобы эти книги сохранить, люди вырвали титульную страницу, чтобы не узнали, что это Библия. И таких книг, которые сохранены с этой страницей, остались единицы.

Все предметы на выставке оригинальные. Увидеть своими глазами вещи, которые были свидетелями жизни представителей великого рода, можно до конца марта. И на этом, уверяют организаторы, международное сотрудничество в сфере культуры не закончится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.