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Библию 1563 года впервые представили в Национальном художественном музее

11 февраля 2016 17:41
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Новости Беларуси. В новом формате — в эпоху великого княжеского рода Радзивиллов. 11 февраля в Минске историки и культурологи Беларуси и Литвы представили уникальные экспонаты. В Национальном художественном музее  — документы и тексты из архивных источников, которые до этого не выносились на всеобщее обозрение. Главная достопримечательность  —  Библия 1563 года.

Эдита Ланзбергене, заместитель директора Биржайского краеведческого музея «Села» (Литва):
Николай Радзивилл Черный в Бресте издал эту Библию. Когда он умер, его сын перешел в католичество, и он просто уничтожал эти книги. Чтобы эти книги сохранить, люди вырвали титульную страницу, чтобы не узнали, что это Библия. И таких книг, которые сохранены с этой страницей, остались единицы.

Все предметы на выставке оригинальные. Увидеть своими глазами вещи, которые были свидетелями жизни представителей великого рода, можно до конца марта. И на этом, уверяют организаторы, международное сотрудничество в сфере культуры не закончится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Культура Беларуси # 2016 - Год культуры в Беларуси # Эдита Ланзбергене

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