Год культуры в Минске: какие памятники откроются в столице и какие мероприятия ждут минчан?

Новости Беларуси. Скульпторы Гумилевские приступили к созданию памятников музыканту Манюшко и драматургу Дунину-Мартинкевичу. Фигуры будут отлиты из бронзы и займут место возле Городской ратуши. Увековечение памяти знаменитых белорусов приурочено к Году культуры. К слову, отмечать его в столице будут зрелищно и с размахом: запланировано более сотни масштабных мероприятий.

Уверенно и ловко Лев Николаевич оттачивает форму пока еще рабочей модели. Признается: ради искусства даже в свои 85 готов и на леса залезть, и молотком поработать. Тем более прекращать рабочий процесс семейному дуэту скульпторов Гумилевских никак нельзя. Ведь прямо на наших глазах талантливые художники лепят историю – образы легендарных создателей профессиональной белорусской оперы.

Сергей Гумилевский, скульптор:

Мы хацелі зрабіць такі помнік, калі людзі займаюцца непасрэдна сваёй справай. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч – драматург. Ён чытае свой твор. А ў Станіслава Манюшкі нараджаецца будучая музыка.

Опорой для художественной мысли драматурга Дунина-Мартинкевича и композитора Манюшко будет служить не только невысокий постамент из гранита, который украсят разрезы театральных штор, но и грациозная бронзовая скамейка.

Сергей Гумилевский, скульптор:

Мы ўключылі ў скамейку такі элемент, як ліру. Таму што ліра адначасова гэта і музычні інструмент, і паэтычны элемент.

Историю заслуженные скульптору Гумилевские изучали на собственных произведениях. Аллея исторических бюстов в Несвиже, Богданович в Ялте и даже Мартинкевич в Бобруйске. В творческую копилку авторов добавится новый памятник, который появится в Минске ко Дню города.

А сейчас мы находимся на том самом месте, в сквере возле Городской ратуши, где и будет установлен памятник, над которым сейчас работают авторы Гумилевские. Причем интересен тот факт, что фигуры будут выполнены в размере натура с четвертью, то есть визуально они будут казаться больше, чем их прообразы.

Но в Год культуры только новыми открытиями город не ограничится. Всего запланировано более сотни тематических мероприятий. Ближайшее пройдет уже в эти выходные в рамках Недели белорусского языка. К слову, ту самую символику национального в 2016 году будут продвигать еще более активно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Медведев, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:

Это проекты, которые будут посвящены прежде всего каким-то знаковым датам в нашей стране. Это 75-летие со дня начала Великой Отечественной войны, это мероприятия, посвященные 30-летию со дня чернобыльской катастрофы. И, конечно же, праздничные мероприятия, посвященные юбилярам, выдающимся композиторам, писателям, ведущим деятелям культуры нашей страны.

В приоритете и охрана историко-культурного наследия города. А количество знакового и ценного уже вышло за отметку в полтысячи. Поэтому в этот Год культуры для столицы особенно важны инициатива, участие и внимание к тому, что уже создано, каждого без исключения жителя Минска.